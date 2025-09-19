HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ragazzo trovato senza vita, cordoglio del Soccorso Alpino Basilicata

19/09/2025

Il Soccorso Alpino della Basilicata esprime il più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche.

Il corpo è stato individuato questa mattina in unarea boschiva particolarmente impervia e recuperato dal Soccorso Alpino, chiamato da ieri ad intervenire, con il supporto dei Vigili del Fuoco, tramite barella portantina e tecniche di contrappeso su corda. Successivamente è stato affidato alle onoranze funebri.

Alle operazioni di ricerca, ricordiamo, hanno preso parte anche la Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e numerosi volontari, che hanno collaborato senza sosta sperando in un epilogo diverso.
Ai familiari e agli amici di Nunzio la nostra più profonda vicinanza in questo momento di grande dolore.



