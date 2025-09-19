Il Soccorso Alpino della Basilicata esprime il più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche.



Il corpo è stato individuato questa mattina in unarea boschiva particolarmente impervia e recuperato dal Soccorso Alpino, chiamato da ieri ad intervenire, con il supporto dei Vigili del Fuoco, tramite barella portantina e tecniche di contrappeso su corda. Successivamente è stato affidato alle onoranze funebri.



Alle operazioni di ricerca, ricordiamo, hanno preso parte anche la Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e numerosi volontari, che hanno collaborato senza sosta sperando in un epilogo diverso.

Ai familiari e agli amici di Nunzio la nostra più profonda vicinanza in questo momento di grande dolore.