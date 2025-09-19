HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Hedera: la danza che da voce e visioni del territorio lucano nel mondo

19/09/2025

Il progetto artistico del Balletto Lucano tra danza e cinema, continua il suo viaggio internazionale. Dopo essere stato presentato in numerosi festival nel mondo e aver vinto il premio Best Dance Film al Madrid International Short Film Festival 2024, si apre ora anche alla dimensione del palcoscenico dal vivo. La prima tappa internazionale sarà a Porto, in Portogallo, il 19 settembre 2025, presso il Coliseu Porto Ageas in collaborazione con BalleTeatro. Nato come documentario, Hedera è stato selezionato ufficialmente dal Tokyo International Short Film Festival, dal New York Tri-State International Film Festival, dallInspired Dance Film Festival in Australia e dallExeter Dance International Film Festival nel Regno Unito. Il progetto prende forma grazie al Balletto Lucano, diretto da Loredana Calabrese, e alla regia di Angelo Chiacchio, che ha saputo trasformare le performance in cortometraggi di forte impatto emotivo e visivo. Le danzatrici e i danzatori coinvolti  Agnese Trippa, Luana Filardi, Maria Focaraccio, Teresa Morisano, Sara Pennella, Antonella Fittipaldi, Antonio Polito  si sono immersi in luoghi simbolo della loro terra dorigine: i vicoli di un centro storico, un paese abbandonato, le rovine di un antico tempio greco. Spazi carichi di memoria e significati che diventano scenografie naturali, capaci di esaltare la forza del paesaggio e lautenticità del gesto. Il progetto valorizza il patrimonio culturale della regione e offre anche un riflesso del percorso personale e professionale dei suoi interpreti: giovani nati e formatisi in Basilicata, oggi attivi sulla scena italiana e internazionale, esprimono con la loro danza la poesia del ritorno. Ma Hedera è anche il simbolo di una vocazione internazionale che da tempo appartiene al Balletto Lucano. La compagnia è infatti promotrice del Pollino Danza Festival, manifestazione di prestigio che grazie al sostegno decisivo del Comune di Fardella e della sua sindaca Mariangela Coringrato, ha segnato unimportante crescita e che, anno dopo anno, si conferma come uno dei punti di riferimento più importanti per larte coreutica, capace di attirare grandi artisti e partecipanti e pubblico da tutto il mondo. Con Hedera, la Basilicata si racconta oltre i suoi confini: un ponte tra radici e futuro, tra territorio e palcoscenico globale.



