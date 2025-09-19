Il 13 settembre, nella suggestiva cornice di Oliveto Citra (SA), si è svolta la cerimonia conclusiva della XLI edizione del Premio Sele dOro Mezzogiorno, intitolato Mappe  Territori in movimento dentro la complessità. Raffaele La Regina, Dottore di ricerca Unibas in Storia contemporanea, si è aggiudicato il rinomato Premio per la sezione Saggi inediti - EuroMed con la sua tesi di Dottorato intitolata Per una storia della Cassa per il Mezzogiorno nelle carte delle presidenze. Lintervento straordinario del secondo dopoguerra tra storia, politica e istituzioni (1950-1981), la quale sarà pubblicata da unimportante casa editrice di rilevanza nazionale. Si tratta, per il Dott. La Regina e per lUnibas, di un riconoscimento importante che segna un successo ulteriore per il Dipartimento per lInnovazione Umanistica, Scientifica e Sociale e per il Dottorato di Ricerca in Storia, culture e saperi dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea. Il lavoro di La Regina, supervisionato dal Prof. Donato Verrastro, è dunque emerso nellambito della quarantunesima edizione del Premio patrocinato da Regione Campania, Senato della Repubblica e Comune di Oliveto Citra ed è stato assegnato dalla giuria presieduta dal Prof. Amedeo Lepore, dellUniversità della Campania L. Vanvitelli, e composta da nomi illustri delleditoria , del giornalismo, dellimpresa e dellaccademia come il Prof. Matteo Lorito, Rettore dellUniversità degli Studi di Napoli Federico , il Prof. Virgilio DAntonio, Rettore dellUniversità di Salerno, il Prof. Giuseppe Coco dellUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro, la Prof.ssa Emma Giammattei dellUniversità di Napoli Suor Orsola Benincasa e il Prof. Luigi Mascilli Migliorni dellUniversità degli Studi di Napoli LOrientale. Diversi sono stati i premiati illustri nelle varie sezioni dal presidente del comitato organizzatore e sindaco di Oliveto, Mino Pignata. Il premio speciale della Giuria è stato attribuito al volume dellex ministro, Prof. Paolo Baratta Dal Mezzogiorno. Riflessioni e convinzioni dallinterno della SVIMEZ. Il premio per la saggistica è stato conferito al Quaderno Svimez 73: Competitività e coesione, vicende della politica industriale europea di Gian Paolo Manzella e Marcella Panucci e al volume Il Formez per il Mezzogiorno e per lItalia. Classi dirigenti, istituzioni e sviluppo economico dagli anni Sessanta agli anni Novanta, a cura del Prof. Giovanni Farese e del Prof. Guido Melis. Sempre nella sezione Saggi inediti  EuroMed, è stato premiato il Dott. Ismail El Gharras, dottorando presso lUniversità degli Studi di Trento, per la sua tesi di Laurea Magistrale dal titolo "Lintervento straordinario nel mezzogiorno e lindustria pubblica: Il caso dello stabilimento Alfa Romeo  Alfa Sud di Pomigliano DArco (1968-1986).

