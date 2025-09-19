|
|
|A Raffaele La Regina il 41º Premio Sele dOro Mezzogiorno
19/09/2025
|Il 13 settembre, nella suggestiva cornice di Oliveto Citra (SA), si è svolta la cerimonia conclusiva della XLI edizione del Premio Sele dOro Mezzogiorno, intitolato Mappe Territori in movimento dentro la complessità. Raffaele La Regina, Dottore di ricerca Unibas in Storia contemporanea, si è aggiudicato il rinomato Premio per la sezione Saggi inediti - EuroMed con la sua tesi di Dottorato intitolata Per una storia della Cassa per il Mezzogiorno nelle carte delle presidenze. Lintervento straordinario del secondo dopoguerra tra storia, politica e istituzioni (1950-1981), la quale sarà pubblicata da unimportante casa editrice di rilevanza nazionale. Si tratta, per il Dott. La Regina e per lUnibas, di un riconoscimento importante che segna un successo ulteriore per il Dipartimento per lInnovazione Umanistica, Scientifica e Sociale e per il Dottorato di Ricerca in Storia, culture e saperi dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea. Il lavoro di La Regina, supervisionato dal Prof. Donato Verrastro, è dunque emerso nellambito della quarantunesima edizione del Premio patrocinato da Regione Campania, Senato della Repubblica e Comune di Oliveto Citra ed è stato assegnato dalla giuria presieduta dal Prof. Amedeo Lepore, dellUniversità della Campania L. Vanvitelli, e composta da nomi illustri delleditoria , del giornalismo, dellimpresa e dellaccademia come il Prof. Matteo Lorito, Rettore dellUniversità degli Studi di Napoli Federico , il Prof. Virgilio DAntonio, Rettore dellUniversità di Salerno, il Prof. Giuseppe Coco dellUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro, la Prof.ssa Emma Giammattei dellUniversità di Napoli Suor Orsola Benincasa e il Prof. Luigi Mascilli Migliorni dellUniversità degli Studi di Napoli LOrientale. Diversi sono stati i premiati illustri nelle varie sezioni dal presidente del comitato organizzatore e sindaco di Oliveto, Mino Pignata. Il premio speciale della Giuria è stato attribuito al volume dellex ministro, Prof. Paolo Baratta Dal Mezzogiorno. Riflessioni e convinzioni dallinterno della SVIMEZ. Il premio per la saggistica è stato conferito al Quaderno Svimez 73: Competitività e coesione, vicende della politica industriale europea di Gian Paolo Manzella e Marcella Panucci e al volume Il Formez per il Mezzogiorno e per lItalia. Classi dirigenti, istituzioni e sviluppo economico dagli anni Sessanta agli anni Novanta, a cura del Prof. Giovanni Farese e del Prof. Guido Melis. Sempre nella sezione Saggi inediti EuroMed, è stato premiato il Dott. Ismail El Gharras, dottorando presso lUniversità degli Studi di Trento, per la sua tesi di Laurea Magistrale dal titolo "Lintervento straordinario nel mezzogiorno e lindustria pubblica: Il caso dello stabilimento Alfa Romeo Alfa Sud di Pomigliano DArco (1968-1986).
|
archivio
|ALTRE NEWS
|19/09/2025 - Hedera: la danza che da voce e visioni del territorio lucano nel mondo
Il progetto artistico del Balletto Lucano tra danza e cinema, continua il suo viaggio internazionale. Dopo essere stato presentato in numerosi festival nel mondo e aver vinto il premio Best Dance Film al Madrid International Short Film Festival 2024, si apre ora anche alla d...-->continua
|
|
|19/09/2025 - A Raffaele La Regina il 41º Premio Sele dOro Mezzogiorno
Il 13 settembre, nella suggestiva cornice di Oliveto Citra (SA), si è svolta la cerimonia conclusiva della XLI edizione del Premio Sele dOro Mezzogiorno, intitolato Mappe Territori in movimento dentro la complessità. Raffaele La Regina, Dottore di ricerca...-->continua
|
|
|19/09/2025 - SantArcangelo: due giorni di eventi dedicati allintelligenza artificiale (29 e 30 settembre)
Due giorni di eventi (29 e 30 settembre) alla scoperta dellutilizzo dellintelligenza artificiale. Organizzato da la DgitalMentis 2 con lautorizzazione del Comune di SantArcangelo e la collaborazione della Regione Basilicata, presso il Polifunzionale di Sa...-->continua
|
|
|19/09/2025 - La Musica Sinfonica inaugura la stagione 2025 dell'Orchestra di Matera
Un viaggio musicale attraverso lEuropa e oltre, tra tradizione e modernità, per celebrare lapertura della nuova stagione concertistica.
Dopo lanteprima dedicata ai Giovani Talenti, lOrchestra Sinfonica di Matera inaugura ufficialmente la sua Quarta Sta...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV