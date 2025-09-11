In relazione al progetto del nuovo parco eolico denominato Aliano, localizzato nei comuni di Senise, SantArcangelo e Roccanova e attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lASSA ritiene opportuno precisare la propria posizione.



Come già avvenuto in passato per altri interventi similari (impianti fotovoltaici galleggianti e parco eolico ColobraroTursi, in questultimo caso con invio di osservazioni al Ministero dellAmbiente), anche in questo caso la nostra Associazione valuterà con la consueta attenzione la documentazione progettuale e, qualora se ne ravvisi la necessità, provvederà a presentare le relative osservazioni nelle sedi competenti.



LASSA  Associazione Sviluppo Storico Ambientale  non limita la propria attività ai soli ambiti culturali, sociali e artistici, ma da anni opera con continuità anche sul piano della tutela ambientale. In tal senso, ribadiamo che il nostro approccio non è di contrapposizione alle energie rinnovabili, bensì di vigilanza critica verso interventi che rischiano di compromettere territori di particolare valore paesaggistico, naturalistico e idrico, come le aree limitrofe alla diga di Monte Cotugno e al Parco Nazionale del Pollino.



Resta ferma, pertanto, la volontà dellAssociazione di contribuire, con spirito costruttivo e responsabile, alla promozione di uno sviluppo realmente sostenibile e rispettoso dellidentità storica e ambientale della Basilicata.



Il Consiglio Direttivo

A.S.S.A.