|
|
|Istanza per un parco eolico nei pressi di Montecotugno: nota dell'associazione A.S.S.A.
11/09/2025
|In relazione al progetto del nuovo parco eolico denominato Aliano, localizzato nei comuni di Senise, SantArcangelo e Roccanova e attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lASSA ritiene opportuno precisare la propria posizione.
Come già avvenuto in passato per altri interventi similari (impianti fotovoltaici galleggianti e parco eolico ColobraroTursi, in questultimo caso con invio di osservazioni al Ministero dellAmbiente), anche in questo caso la nostra Associazione valuterà con la consueta attenzione la documentazione progettuale e, qualora se ne ravvisi la necessità, provvederà a presentare le relative osservazioni nelle sedi competenti.
LASSA Associazione Sviluppo Storico Ambientale non limita la propria attività ai soli ambiti culturali, sociali e artistici, ma da anni opera con continuità anche sul piano della tutela ambientale. In tal senso, ribadiamo che il nostro approccio non è di contrapposizione alle energie rinnovabili, bensì di vigilanza critica verso interventi che rischiano di compromettere territori di particolare valore paesaggistico, naturalistico e idrico, come le aree limitrofe alla diga di Monte Cotugno e al Parco Nazionale del Pollino.
Resta ferma, pertanto, la volontà dellAssociazione di contribuire, con spirito costruttivo e responsabile, alla promozione di uno sviluppo realmente sostenibile e rispettoso dellidentità storica e ambientale della Basilicata.
Il Consiglio Direttivo
A.S.S.A.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/09/2025 - Istanza per un parco eolico nei pressi di Montecotugno: nota dell'associazione A.S.S.A.
In relazione al progetto del nuovo parco eolico denominato Aliano, localizzato nei comuni di Senise, SantArcangelo e Roccanova e attualmente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lASSA ritiene opportuno precisare la propria posizione.
Com...-->continua
|
|
|11/09/2025 - Polizia di Stato ricorda lAgente Scelto Alfonso Passannante
In servizio presso il Commissariato di P.S. di Melfi, nel corso di una delicata operazione di polizia giudiziaria lungo la superstrada Potenza/Candela, la sera del 10 settembre 1992, Passannante veniva investito da unautovettura, morendo per le ferite riporta...-->continua
|
|
|11/09/2025 - A Potenza 'Fuori dal Comune: visioni su autismo e neurodivergenze'
Fuori dal Comune: visioni su autismo e neurodivergenze
Rassegna cinematografica a Potenza promossa dal progetto Avrò cura di te
Zer0971 ETS, in qualità di partner del progetto Avrò cura di te capofila la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, in copro...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Premio De Sanctis per i Diritti Umani a Francesca Tricarico
Nella cornice della Corte Suprema di Cassazione a Roma, ieri è stato consegnato il Premio Internazionale De Sanctis per i Diritti Umani a Francesca Tricarico, originaria di Senise, per limpegno portato avanti con il progetto Le Donne del Muro Alto.
Avevam...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV