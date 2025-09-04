HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Melfi "L'alba del secolo nuovo, con Cuozzo, Verrastro e De Martino'

4/09/2025

Sabato 6 settembre, alle ore 19,30 presso latrio del Palazzo Vescovile di Melfi, è in programma levento conclusivo di Lezioni destate consigli per lestate, breve ciclo di lezioni-spettacolo organizzato da Fondazione e Associazione Francesco Saverio Nitti patrocinato dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, ristoranti Jeans e Sole di Mezzanotte.

Dopo la conferenza Non è Risiko. Il puzzle della geopolitica mondiale con Maurizio Perriello giornalista e analista geopolitico, è la volta della lezione-spettacolo Lalba del secolo novo. LItalia di inizio 900 tra storia, arte e musica con Donato Verrastro (docente di storia contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata), Mariadelaide Cuozzo (docente di storia dellarte contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata) e Pier Paolo De Martino (storico della musica).

I tre qualificati relatori -afferma il direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia- ci accompagneranno in un affascinante viaggio, fatto di immagini, suoni e parole, nellItalia di inizio secolo scorso che sono sicuro ammalierà tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza. Sarà una degna conclusione di questo breve ciclo di eventi che rappresenta anche il nostro contributo culturale al cartellone delle iniziative estive organizzate nella nostra città.

Levento rientra anche nelle iniziative di SuperScienceMe, notte europea dei ricercatori, e si avvale della collaborazione del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale (Diuss) dellUniversità degli Studi della Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
4/09/2025 - Sabato marcia della pace da Lagonegro a Viggianello

Sabato 6 settembre alle ore 17, da Lagonegro a Viggianello, è in programma la marcia della pace con la coperta colorata, lunga 300 metri lavorata all'uncinetto dalle donne costruttrici di pace del lagonegrese.
Iniziativa voluta fortemente dal salotto Donata Doni, presid...-->continua
4/09/2025 - Unibas: Medicina  avvio delle attività didattiche del semestre aperto

Dal 2 settembre, dopo il Welcome Day tenutosi il giorno precedente, hanno preso avvio, per gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le attività didattiche del semestre aperto, che termineranno il 6 novembre 2025.
A seguire, nelle giornate d...-->continua
4/09/2025 - A Melfi "L'alba del secolo nuovo, con Cuozzo, Verrastro e De Martino'

Sabato 6 settembre, alle ore 19,30 presso latrio del Palazzo Vescovile di Melfi, è in programma levento conclusivo di Lezioni destate consigli per lestate, breve ciclo di lezioni-spettacolo organizzato da Fondazione e Associazione Francesco Saverio Ni...-->continua
4/09/2025 - Appello per la pace, la dignità e la Tutela Psicologica delle popolazioni a Gaza

Il Consiglio dellOrdine degli Psicologi della Regione Basilicata, riunitosi 03/09/2025, ha approvato un documento di appello sulla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, che continua a produrre effetti devastanti sulla vita, sulla dignità e sulla s...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo