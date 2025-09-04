|
|A Melfi "L'alba del secolo nuovo, con Cuozzo, Verrastro e De Martino'
4/09/2025
|Sabato 6 settembre, alle ore 19,30 presso latrio del Palazzo Vescovile di Melfi, è in programma levento conclusivo di Lezioni destate consigli per lestate, breve ciclo di lezioni-spettacolo organizzato da Fondazione e Associazione Francesco Saverio Nitti patrocinato dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, ristoranti Jeans e Sole di Mezzanotte.
Dopo la conferenza Non è Risiko. Il puzzle della geopolitica mondiale con Maurizio Perriello giornalista e analista geopolitico, è la volta della lezione-spettacolo Lalba del secolo novo. LItalia di inizio 900 tra storia, arte e musica con Donato Verrastro (docente di storia contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata), Mariadelaide Cuozzo (docente di storia dellarte contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata) e Pier Paolo De Martino (storico della musica).
I tre qualificati relatori -afferma il direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia- ci accompagneranno in un affascinante viaggio, fatto di immagini, suoni e parole, nellItalia di inizio secolo scorso che sono sicuro ammalierà tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza. Sarà una degna conclusione di questo breve ciclo di eventi che rappresenta anche il nostro contributo culturale al cartellone delle iniziative estive organizzate nella nostra città.
Levento rientra anche nelle iniziative di SuperScienceMe, notte europea dei ricercatori, e si avvale della collaborazione del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale (Diuss) dellUniversità degli Studi della Basilicata.
