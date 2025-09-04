HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Unibas: Medicina  avvio delle attività didattiche del semestre aperto

4/09/2025

Dal 2 settembre, dopo il Welcome Day tenutosi il giorno precedente, hanno preso avvio, per gli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le attività didattiche del semestre aperto, che termineranno il 6 novembre 2025.
A seguire, nelle giornate del 20 novembre e del 10 dicembre 2025, si svolgeranno, contemporaneamente in tutte le università italiane, gli appelli dei tre insegnamenti impartiti (Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Fisica).
In Unibas a tutti gli studenti è garantita la possibilità di frequentare i corsi in presenza ma  pur essendo fortemente raccomandata tale modalità di fruizione della didattica  sarà comunque possibile seguire le lezioni anche da remoto.
Il Welcome Day, pensato per dare il benvenuto ai nuovi iscritti, ha rappresentato anche unoccasione importante di orientamento e dialogo  ha detto il Rettore Ignazio Marcello Mancini  in cui abbiamo voluto fornire agli studenti le principali informazioni per affrontare con consapevolezza e motivazione linizio del percorso universitario.
Lobiettivo è di essere al fianco degli iscritti fin dal loro primo ingresso in aula, accompagnandoli in una fase di trasformazione, segnata dallintroduzione del nuovo semestre aperto ha aggiunto il prof. Giuseppe Terrazzano, coordinatore del Corso di Laurea.
Sono 282 gli iscritti al semestre aperto in Basilicata: ciò significa che questo è il numero di studenti che hanno scelto il nostro Ateneo come prima opzione, quale sede dove svolgere i propri studi nel secondo semestre: un buon risultato! ha commentato il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute  Unibas, prof. Fabrizio Caccavale.
Anche ARDSU si è fatta trovare pronta ad accogliere i nuovi iscritti, aprendo la mensa due settimane prima del solito, proprio in considerazione delle esigenze e del programma intenso di lezioni degli studenti di Medicina: tutti i ragazzi e le ragazze potranno registrarsi sul Portale ARDSU (senza pagare alcuna tassa regionale per il diritto allo studio) e usufruire del servizio mensa.



