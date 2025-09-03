|
|
|P.I.U.Su.Pr.Eme. finalista REGIOSTARS 2025
3/09/2025
|Il progetto P.I.U.Su.Pr.Eme., co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dellImmigrazione e delle Politiche di Integrazione e dallUnione Europea attraverso il PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attivo dal 2019 al 2023 nelle cinque regioni del Sud Italia (Puglia (capofila), Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata) per contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori migranti, è tra i finalisti delledizione 2025 dei REGIOSTARS Awards, indetti ogni anno dalla Commissione Europea, nella sezione UnEuropa sociale e inclusiva,
REGIOSTARS premia i migliori progetti finanziati dall'Unione Europea, che hanno avuto il maggiore impatto e garantito l'inclusività a livello regionale negli Stati membri.
Oltre alla scelta della giuria, i REGIOSTARS Awards prevedono anche una votazione popolare, che consentirà a tutti i cittadini di scegliere il proprio progetto preferito, consentendogli di ottenere il Public Choice Award. La votazione è disponibile online sul sito della Commissione Europea a questo link fino alle 12:00 del prossimo 15 ottobre.
È possibile esprimere una sola preferenza. E ora P.I.U.Su.Pr.Eme. ha bisogno del sostegno di tutti noi per poter tornare da vincitore a Bruxelles, cuore e simbolo delle istituzioni europee, laddove nel 2023 si è svolta la Closing Conference di progetto.
I vincitori per ogni categoria saranno infatti annunciati il 15 ottobre durante la cerimonia di premiazione, che si terrà nella capitale belga nellambito della 23esima edizione della European Week of Regions and Cities, levento annuale dellUnione Europea dedicato alle politiche di coesione.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|3/09/2025 - A Roma evento finale IX edizione Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia
Si terrà giovedì 25 settembre presso l'Aula Magna dell'Università Lumsa di Roma, in Borgo SantAngelo 13, il convegno Raccontare la diversità nellera di Trump: cancellazione o resistenza?.
Il convegno, organizzato nellambito del Premio giornalistico Alessandra Bisce...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Sarah Falanga racconta Partenope: mito, musica e poesia
Una serata speciale, poetica, affascinante.
Un viaggio emozionante tra mito, arte, musica e tradizione: 5 settembre, ore 21:00, in Piazza Municipio a Montemilone, va in scena Donna Partenope, spettacolo teatrale-musicale ideato, scritto e interpretato da...-->continua
|
|
|3/09/2025 - P.I.U.Su.Pr.Eme. finalista REGIOSTARS 2025
Il progetto P.I.U.Su.Pr.Eme., co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dellImmigrazione e delle Politiche di Integrazione e dallUnione Europea attraverso il PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attivo d...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Filiano celebra il gusto: torna la Sagra del Pecorino DOP, 51ª edizione
Il Comune di Filiano presenta la 51ª edizione della Sagra del Pecorino di Filiano D.O.P., in programma dal 5 al 7 settembre 2025, evento che da oltre mezzo secolo celebra il prodotto simbolo della tradizione casearia lucana. Nato nel 1972 come festa di comunit...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV