Il progetto P.I.U.Su.Pr.Eme., co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dellImmigrazione e delle Politiche di Integrazione e dallUnione Europea attraverso il PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attivo dal 2019 al 2023 nelle cinque regioni del Sud Italia (Puglia (capofila), Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata) per contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori migranti, è tra i finalisti delledizione 2025 dei REGIOSTARS Awards, indetti ogni anno dalla Commissione Europea, nella sezione UnEuropa sociale e inclusiva,

REGIOSTARS premia i migliori progetti finanziati dall'Unione Europea, che hanno avuto il maggiore impatto e garantito l'inclusività a livello regionale negli Stati membri.

Oltre alla scelta della giuria, i REGIOSTARS Awards prevedono anche una votazione popolare, che consentirà a tutti i cittadini di scegliere il proprio progetto preferito, consentendogli di ottenere il Public Choice Award. La votazione è disponibile online sul sito della Commissione Europea a questo link fino alle 12:00 del prossimo 15 ottobre.

È possibile esprimere una sola preferenza. E ora P.I.U.Su.Pr.Eme. ha bisogno del sostegno di tutti noi per poter tornare da vincitore a Bruxelles, cuore e simbolo delle istituzioni europee, laddove nel 2023 si è svolta la Closing Conference di progetto.

I vincitori per ogni categoria saranno infatti annunciati il 15 ottobre durante la cerimonia di premiazione, che si terrà nella capitale belga nellambito della 23esima edizione della European Week of Regions and Cities, levento annuale dellUnione Europea dedicato alle politiche di coesione.