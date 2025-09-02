HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Domani a Baragiano Serenata sotto le stelle 2025: un racconto damore in music

2/09/2025

La suggestiva piazza SantAngelo di Baragiano si prepara ad accogliere domani, 3 settembre, un evento unico: Serenata sotto le Stelle 2025, un concerto che intreccia musica e poesia in una celebrazione dellamore, in programma alle ore 20:30. Protagonisti della serata saranno Almalatina & Meridies Strings Quartet, con le straordinarie voci di Sofia Pace e Valentino Bianconi, accompagnate dalla voce recitante di Nicole Millo. Levento, un viaggio musicale e poetico, porterà in scena le melodie e i versi più suggestivi delle tradizioni del Sud Italia, con serenate provenienti da Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Un repertorio che spazia da brani tradizionali come Serenata Lucana e Ie te voglio bene assai a composizioni evocative come Vuelvo al Sur e Tango pour Claude, arricchito da poesie di grandi autori come Merini, Scotellaro, DAnnunzio, Prévert, Neruda e Hikmet. La scaletta, un alternarsi di musica e letture, vedrà Nicole Millo dare voce a testi poetici che si fondono con gli arrangiamenti curati da Enzo Izzi di Almalatina, e leleganza del Meridies Strings Quartet. Tra i momenti salienti, linterpretazione di Cocciu damuri su versi di Merini, Reginella con Prévert e Ie te vurria vasà con Hikmet, in un dialogo continuo tra note e parole. Formazione musicale: Almalatina: Enzo Izzi (tastiere, organetto, arrangiamenti), Salvatore Cella (fisarmonica), Dino Rigillo (chitarra), Luciano Brancati (percussioni), Bruno Pace (contrabbasso). Meridies Strings Quartet: Elisa Castelletto (violino I), Gaetano Cosma (violino II), Gabriele Spadino (viola), Giovanna DAmato (violoncello). Voci: Sofia Pace e Valentino Bianconi. Voce recitante: Nicole Millo.  'Serenata sotto le Stelle 2025' è unesperienza che celebra lamore in tutte le sue sfumature  spiega il sindaco, Giuseppe Galizia - unendo la potenza della musica popolare e classica alla profondità della poesia, in un contesto incantevole sotto il cielo stellato di Baragiano



