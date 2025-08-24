|
|Metaponto celebra la Magna Grecia: prima edizione de LArché tra storia, musica e sapori
24/08/2025
|Sabato 30 agosto, a partire dalle 18:30, Torremare di Metaponto ospiterà la prima edizione di LArché. Armonia e culture del Mediterraneo in Magna Grecia, evento promosso dallOCCSE, associazione no profit attiva dal 1997 nella valorizzazione del territorio. Parte del cartellone culturale Metapontion di Pitagora, liniziativa prende il nome dalla famosa coppa pitagorica di Samos e punta a far emergere le radici magno-greche attraverso un percorso tra storia, enogastronomia, musica e danza.
Levento, patrocinato dal Consiglio Regionale della Basilicata, dalla Provincia e dai Comuni di Matera e Bernalda, prevede convegni introduttivi con il prof. Angelo Tataranno, Paolo Grieco, il dott. Maurizio Piarulli, i docenti Spencer Pope e Sveva Savelli, e Massimo Ludici. Seguirà la degustazione di tipicità locali, tra crapiate pitagoriche e materane, focaccia e vini della Magna Grecia.
Dalle 21:00 spazio alla pizzica e alla taranta, con gruppi da Basilicata, Puglia e Campania, tra cui i Tamburellisti di Torrepaduli e Tarantellaera di Crispiano, e ospiti speciali come Elena Botti e le danzatrici locali. La scelta della pizzica richiama le radici storiche di Metaponto, nella contrada Pizzìca. La partecipazione è gratuita: unoccasione unica per vivere larmonia della Magna Grecia e celebrare la cultura ancestrale del territorio.
