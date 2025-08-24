Sabato 30 agosto, a partire dalle 18:30, Torremare di Metaponto ospiterà la prima edizione di LArché. Armonia e culture del Mediterraneo in Magna Grecia, evento promosso dallOCCSE, associazione no profit attiva dal 1997 nella valorizzazione del territorio. Parte del cartellone culturale Metapontion di Pitagora, liniziativa prende il nome dalla famosa coppa pitagorica di Samos e punta a far emergere le radici magno-greche attraverso un percorso tra storia, enogastronomia, musica e danza.



Levento, patrocinato dal Consiglio Regionale della Basilicata, dalla Provincia e dai Comuni di Matera e Bernalda, prevede convegni introduttivi con il prof. Angelo Tataranno, Paolo Grieco, il dott. Maurizio Piarulli, i docenti Spencer Pope e Sveva Savelli, e Massimo Ludici. Seguirà la degustazione di tipicità locali, tra crapiate pitagoriche e materane, focaccia e vini della Magna Grecia.



Dalle 21:00 spazio alla pizzica e alla taranta, con gruppi da Basilicata, Puglia e Campania, tra cui i Tamburellisti di Torrepaduli e Tarantellaera di Crispiano, e ospiti speciali come Elena Botti e le danzatrici locali. La scelta della pizzica richiama le radici storiche di Metaponto, nella contrada Pizzìca. La partecipazione è gratuita: unoccasione unica per vivere larmonia della Magna Grecia e celebrare la cultura ancestrale del territorio.