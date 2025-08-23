Al via lunedì a Matera con lo spettacolo Selva della compagnia spagnola Cia Daniel Abreu l'ottava edizione di Artfest, il festival delle arti coreutiche in programma dal fino al 15 ottobre. Due le performance in programma nella città dei Sassi, allintero di palazzo Lanfranchi, alle ore 17 e alle ore 19. Si tratta di unopera che trae ispirazione dall'interazione delle relazioni e riesce a creare un paesaggio di movimento altamente poetico. Si rivolge ai molteplici modi di vedere che ci abitano attraverso la coreografia. I danzatori si intrecciano e osservano partendo dalla ricerca dellessere qualcosa o qualcuno in ogni momento. Tre performer che incrociano i corpi per l'evidenza delle differenze, quelle interiori e quelle della relazione con gli altri. Quello di Matera è il primo di una serie di eventi di una manifestazione, unica nel suo genere riconosciuta in Basilicata dal ministero della Cultura, promossa dallassociazione culturale Etra. Importanti i numeri di questa edizione: dieci compagnie di danza nazionali e internazionali, 27 spettacoli di cui 4 in prima nazionale, 2 produzioni e una coproduzione del Festival, 4 residenze artistiche, 2 progetti di rete, conferenze e approfondimenti agli spettacoli. Obiettivo di questanno sarà quello di indagare il rapporto tra uomo e paesaggio valorizzando i luoghi e rendendo visibile quello che la storia, gli insediamenti umani e i processi culturali hanno tracciato sui territori. Una serie di appuntamenti della sezione educational completeranno il calendario di eventi in programma sino a ottobre. Questanno, infatti, il festival inaugura un nuovo triennio di progettualità, coinvolgendo oltre a Venosa, Melfi, Matera, anche i Comuni di Forenza, Montemilone, Banzi e Ginestra. Queste micro comunità saranno al centro di progetti di comunità.  Porteremo artisti e coreografi nelle scuole pubbliche e nei luoghi condivisi di comunità - spiega Sara De Feudis, presidente dell'associazione 'Etra'  e attraverso un progetto che abbiamo chiamato Educare alla bellezza  danza e comunità attiveremo dei processi di welfare culturale, di inclusione sociale e di una democrazia della bellezza.Artfest si muove sotto la direzione artistica di Michele Merola, direttore della MM Contemporary Dance Company e di Carmen Vella, regista, coreografa, danzeducatrice, esperta in didattica della danza e Lucana insigne per lanno 2016.  Dove la danza non può arrivare per dei gap di circuitazione e di programmazione, perché ne mancano i luoghi e gli spazi, il festival va a colmare questo diritto portando gli artisti nelle piccole comunità. Si parte il 20 settembre con Ginestra per finire al 15 ottobre. I progetti andranno a coinvolgere proprio queste comunità  aggiungono Merola e Vella - mettendo al centro bambini e bambine, ragazzi e ragazze, studenti e studentesse e gli artisti in questi spazi proveranno con gli abitanti a immaginare nuove pratiche del vivere comune, dell'essere comunità e del riabitare i luoghi che sono per il festival custodi di memoria, ma che sono anche un presidio di pace e di uguaglianza sociale". A sostenere il progetto, assieme al Ministero della Cultura e alla Regione Basilicata, anche i Comuni coinvolti . Preziosa la collaborazione della Direzione regionale Musei Nazionali della Basilicata, Musei Nazionali di Matera, Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa partner del festival.