Sulla suggestiva terrazza con vista sulla Val Sarmento, a San Giorgio Lucano, si è svolta la presentazione del libro di Rocco Herman Puppio, Lontano dalle terre grasse (Edigrafema Casa Editrice).

Lincontro è stato aperto dai saluti di Antonella Santarcangelo e dal booktrailer realizzato dal talentuoso Vincenzo Greco, che hanno introdotto le atmosfere e le emozioni narrate dallautore.



Al centro del dibattito, la Basilicata tra le due guerre mondiali, la febbre spagnola, lemigrazione e il legame profondo con la terra dorigine: un vivere lento, fatto di gesti semplici, convivialità autentica e memorie condivise.



Con Lontano dalle terre grasse, Rocco Herman Puppio offre al lettore uno sguardo intenso e suggestivo sulla storia e sullidentità di una comunità che, pur lontana, resta indissolubilmente legata alle proprie radici.