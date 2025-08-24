|
|
|A San Giorgio Lucano presentazione dell'ultimo libro di Rocco Herman Puppio
24/08/2025
|Sulla suggestiva terrazza con vista sulla Val Sarmento, a San Giorgio Lucano, si è svolta la presentazione del libro di Rocco Herman Puppio, Lontano dalle terre grasse (Edigrafema Casa Editrice).
Lincontro è stato aperto dai saluti di Antonella Santarcangelo e dal booktrailer realizzato dal talentuoso Vincenzo Greco, che hanno introdotto le atmosfere e le emozioni narrate dallautore.
Al centro del dibattito, la Basilicata tra le due guerre mondiali, la febbre spagnola, lemigrazione e il legame profondo con la terra dorigine: un vivere lento, fatto di gesti semplici, convivialità autentica e memorie condivise.
Con Lontano dalle terre grasse, Rocco Herman Puppio offre al lettore uno sguardo intenso e suggestivo sulla storia e sullidentità di una comunità che, pur lontana, resta indissolubilmente legata alle proprie radici.
archivio
|ALTRE NEWS
|24/08/2025 - A San Giorgio Lucano presentazione dell'ultimo libro di Rocco Herman Puppio
Sulla suggestiva terrazza con vista sulla Val Sarmento, a San Giorgio Lucano, si è svolta la presentazione del libro di Rocco Herman Puppio, Lontano dalle terre grasse (Edigrafema Casa Editrice).
Lincontro è stato aperto dai saluti di Antonella Santarcangelo e dal bookt...-->continua
|
|
|23/08/2025 - 'Artfest 2025': si parte da Matera con una compagnia spagnola
Al via lunedì a Matera con lo spettacolo Selva della compagnia spagnola Cia Daniel Abreu l'ottava edizione di Artfest, il festival delle arti coreutiche in programma dal fino al 15 ottobre. Due le performance in programma nella città dei Sassi, allintero ...-->continua
|
|
|23/08/2025 - Potenza: pattuglie ippomontate dei Carabinieri in servizio per sicurezza
Nellambito di una sempre maggiore integrazione fra i diversi reparti dellArma dei Carabinieri finalizzata a garantire sicurezza su ogni tipologia di territorio e in diverse condizioni ambientali, per il secondo anno consecutivo il Nucleo Carabinieri Tutela B...-->continua
|
|
|22/08/2025 - A Rivello il Premio intitolato ad Amelia Rosselli
Il 25 agosto a Rivello, presso il convento di SantAntonio, alle ore 21 e 30, saranno consegnati i
premi Amelia Rosselli 2025. Il Premio è dedicato alla figlia di Carlo Rosselli che, con il fratello
Nello, furono assassinati nel 1937 a Parigi per ordin...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV