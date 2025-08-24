HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A San Giorgio Lucano presentazione dell'ultimo libro di Rocco Herman Puppio

24/08/2025

Sulla suggestiva terrazza con vista sulla Val Sarmento, a San Giorgio Lucano, si è svolta la presentazione del libro di Rocco Herman Puppio, Lontano dalle terre grasse (Edigrafema Casa Editrice).
Lincontro è stato aperto dai saluti di Antonella Santarcangelo e dal booktrailer realizzato dal talentuoso Vincenzo Greco, che hanno introdotto le atmosfere e le emozioni narrate dallautore.

Al centro del dibattito, la Basilicata tra le due guerre mondiali, la febbre spagnola, lemigrazione e il legame profondo con la terra dorigine: un vivere lento, fatto di gesti semplici, convivialità autentica e memorie condivise.

Con Lontano dalle terre grasse, Rocco Herman Puppio offre al lettore uno sguardo intenso e suggestivo sulla storia e sullidentità di una comunità che, pur lontana, resta indissolubilmente legata alle proprie radici.



