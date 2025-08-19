Il prossimo venerdì 22 agosto alle ore 15 - nellambito della 15^ edizione del Festival La Luna e i Calanchi ideato e diretto da Franco Arminio - presso lAuditorium dei Calanchi ad Aliano si terrà la proiezione del cortometraggio "Un'Estate a Sant'Arcangelo" del regista lucano Antonello Faretta che sarà presente in sala.



Il cortometraggio - ambientato nel suggestivo paese di SantArcangelo, proprio di fronte ad Aliano - racconta una storia di integrazione, amicizia e comunità ed è il risultato di un intenso laboratorio sociale condotto dal regista assieme alla comunità locale e alla comunità dei rifugiati e migranti ospitati nel Borgo di SantArcangelo. Una storia di rinascita e di amicizia per celebrare la bellezza dellintegrazione, dellinclusione e dellaccoglienza, mostrando che un futuro migliore è possibile solo se siamo disposti - come afferma lo stesso Franco Arminio nella presentazione delledizione 2025 del Festival - a trovare un modo nuovo di abitare un paese, un modo che mette insieme chi cè e chi viene, intimità e distanza.



Un piacevole ritorno ad Aliano per il regista Faretta già tra i protagonisti nelle edizioni passate del Festival con le sue precedenti opere Montedoro e John Giornos Nine Poems in Basilicata.

