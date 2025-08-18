23 e 24 agosto il Premio Rossetti-Montano accende Guardia Perticara 18/08/2025 Due giornate intense di emozioni, spettacoli e riflessioni attendono il pubblico per ledizione 2025 del Premio Rossetti-Montano, un appuntamento diventato ormai punto di riferimento nel panorama culturale lucano e nazionale. Questanno la rassegna si presenta in una veste speciale, con una scelta simbolica e fortemente identitaria: sarà infatti Guardia Perticara, paese natale dellavvocato Pietro Paolo Montano, ad ospitare levento, dopo le precedenti edizioni svoltesi a Corleto Perticara. Una decisione che rafforza il legame tra il Premio e le radici storiche, riaffermando il valore della memoria come fondamento per costruire cultura e futuro. Ideato e promosso dalla Pro Loco Corletana Aps, sotto la guida di Antony Gallo, Presidente della Commissione del Premio, il Rossetti-Montano nasce con lintento di valorizzare i fenomeni culturali e musicali che si sviluppano nel contesto nazionale e internazionale, mettendo in dialogo memoria, arte, impegno civile e partecipazione. Ledizione 2025 si svolge sotto lAlto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, del Comune di Corleto Perticara, del Comune di Guardia Perticara e di Basilicata Turistica. Un riconoscimento che conferma la qualità e limpatto del progetto, e testimonia la fiducia delle più alte istituzioni verso un evento che mette al centro cultura, educazione, tradizione e futuro. Importante anche il contributo del mondo imprenditoriale: TotalEnergies Italia, realtà da sempre vicina al territorio, rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio sostegno al Premio, condividendo lobiettivo di promuovere la crescita culturale e sociale della comunità lucana. Accanto a essa, si confermano partner fondamentali la Camera di Commercio della Basilicata, impegnata nello sviluppo delle eccellenze locali, e la BCC Basilicata, che attraverso il suo Fondo Etico supporta la rassegna fin dalla prima edizione. Le Pro Loco si confermano motore pulsante delliniziativa: oltre alla Pro Loco Corletana, partecipa attivamente questanno anche la Pro Loco di Guardia Perticara. Il programma si aprirà sabato 23 agosto in Piazza Europa con una serata densa di emozioni e suggestioni. Dopo i saluti istituzionali, il pubblico assisterà allo spettacolo musicale Coro a Coro, diretto da Rachele Andrioli. Seguirà la cerimonia di consegna del Premio Parità Musicale, conferito dalla Consigliera Regionale di Parità della Basilicata a due straordinarie protagoniste della musica: Grazia Giusto, direttrice artistica del Concorso Internazionale E. R. Duni, e Marianna Fezzuoglio, giovane violoncellista del Liceo Musicale Walter Gropius di Potenza. Il Premio Unpli Basilicata  Sezione Musica andrà invece al cantautore lucano Gioacchino Fittipaldi, con interventi istituzionali a cura di Vito Sabia, Rosa Fortunato e Pierfranco De Marco. Premio Musica per la Pace ad Amir Mazrouei, violinista iraniano che ha suonato tra le macerie di Gaza durante i bombardamenti, trasformando la musica in un atto di resistenza pacifica. La serata culminerà con lincantevole concerto dellEnsemble dellArpa Viggianese, diretta da Sara Simari, per un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. A condurre lintera serata sarà Adriana Volpe, volto amatissimo del panorama televisivo italiano, che con la sua eleganza accompagnerà il pubblico in questo percorso tra radici e armonie. La giornata di domenica 24 agosto si aprirà nel pomeriggio, presso le Sale di Palazzo Montano, con Arpalabestate una serie di laboratori per famiglie e bambini, pensati per coinvolgere le nuove generazioni in un percorso esperienziale tra cultura e memoria. Sarà anche inaugurata la mostra documentaria e fotografica Suoni, Volti e Memorie, che raccoglie immagini e racconti dei protagonisti del Premio, dando voce al passato e aprendo finestre sul futuro. In serata, in Piazza Europa, spazio alla grande musica con lorchestra della Filarmonica Pugliese, che aprirà la cerimonia di premiazione, con un repertorio che spazia da Mendelssohn a Tchaikovsky, fino a Rossini, accompagnata dal giovane e talentuoso pianista Raffaele DAngelo. Saranno consegnati il Premio Pietro Paolo Montano per limpegno politico, attribuito a Dario Nardella, eurodeputato ed ex sindaco di Firenze, e il Premio Letterario Pietro Paolo Montano, in collaborazione con lEnBas  lente di promozione della Basilicata. Sarà inoltre presentato lArchivio Rossetti-Montano, progetto promosso in sinergia con APT Basilicata e Scuola dArpa Viggianese. A condurre la serata sarà Eva Immediato, voce autorevole della cultura lucana, che guiderà il pubblico in una riflessione sul significato più profondo della memoria, dellidentità e della creatività. Il Premio Rossetti-Montano non è solo un riconoscimento, ma un viaggio collettivo tra passato e presente, tra storia e musica. Un invito a partecipare, a sentire, a ricordare.

