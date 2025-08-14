|
|
|Ferragosto alla Grancia: due giorni tra natura, briganti e spettacolo
14/08/2025
|Ferragosto al Parco Storico Rurale e Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna promette due giornate da vivere tra natura, storia e tradizioni. Venerdì 15 e sabato 16 agosto, laboratori del miele e di pittura, incontri con briganti, fattoria didattica, falconeria e rievocazioni folkloristiche accompagneranno i visitatori fino a La Storia Bandita, il grande spettacolo sul brigantaggio lucano.
di seguito il comunicato stampa.
Dopo i successi delle ultime serate, il Parco Storico Rurale e Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna invita il pubblico a vivere due giornate indimenticabili venerdì 15 e sabato 16 agosto, tra avventura, cultura e spettacolo immersi nello splendido scenario naturale del parco.
Il percorso di visita sarà un vero viaggio nel tempo e nelle tradizioni lucane. I visitatori potranno partecipare al laboratorio del miele, scoprendo da vicino il mondo delle api, i segreti della smielatura e degustando il miele appena estratto. Nel laboratorio di pittura, grandi e piccoli potranno liberare la propria creatività ispirandosi ai colori e ai paesaggi del parco.
Il campo dei briganti permetterà di incontrare e ascoltare i racconti di questi personaggi storici, tra accampamenti, armi depoca e storie di vita al confine tra mito e realtà. Nella fattoria didattica, famiglie e bambini potranno avvicinarsi agli animali, scoprire pratiche rurali e antichi mestieri legati al mondo agricolo, dallarte della panificazione tradizionale alle tecniche di lavorazione della lana.
Spazio anche alla suggestione della falconeria, con dimostrazioni dal vivo che permetteranno di ammirare rapaci in volo, ascoltare storie e curiosità su queste specie affascinanti e riscoprire unarte antica che unisce abilità, rispetto per la natura e legame con la storia.
Non mancheranno momenti di festa e folklore con le rievocazioni dei carnevali storici della Basilicata, tra maschere tradizionali, suoni, danze e costumi che raccontano una cultura contadina antica e ricca di simboli. La giornata culminerà con lemozione di La Storia Bandita, il grande spettacolo multimediale e teatrale che ripercorre le vicende del brigantaggio lucano, tra effetti speciali, musica e unimponente messa in scena allaperto.
Due giorni per vivere il Parco della Grancia come un luogo dove la natura incontra la storia, le tradizioni si intrecciano con lintrattenimento e il Ferragosto diventa unesperienza da ricordare.
|
archivio
14/08/2025 - Ferragosto alla Grancia: due giorni tra natura, briganti e spettacolo
