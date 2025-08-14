HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ferragosto alla Grancia: due giorni tra natura, briganti e spettacolo

14/08/2025

Ferragosto al Parco Storico Rurale e Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna promette due giornate da vivere tra natura, storia e tradizioni. Venerdì 15 e sabato 16 agosto, laboratori del miele e di pittura, incontri con briganti, fattoria didattica, falconeria e rievocazioni folkloristiche accompagneranno i visitatori fino a La Storia Bandita, il grande spettacolo sul brigantaggio lucano.
di seguito il comunicato stampa.

Dopo i successi delle ultime serate, il Parco Storico Rurale e Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna invita il pubblico a vivere due giornate indimenticabili venerdì 15 e sabato 16 agosto, tra avventura, cultura e spettacolo immersi nello splendido scenario naturale del parco.

Il percorso di visita sarà un vero viaggio nel tempo e nelle tradizioni lucane. I visitatori potranno partecipare al laboratorio del miele, scoprendo da vicino il mondo delle api, i segreti della smielatura e degustando il miele appena estratto. Nel laboratorio di pittura, grandi e piccoli potranno liberare la propria creatività ispirandosi ai colori e ai paesaggi del parco.

Il campo dei briganti permetterà di incontrare e ascoltare i racconti di questi personaggi storici, tra accampamenti, armi depoca e storie di vita al confine tra mito e realtà. Nella fattoria didattica, famiglie e bambini potranno avvicinarsi agli animali, scoprire pratiche rurali e antichi mestieri legati al mondo agricolo, dallarte della panificazione tradizionale alle tecniche di lavorazione della lana.

Spazio anche alla suggestione della falconeria, con dimostrazioni dal vivo che permetteranno di ammirare rapaci in volo, ascoltare storie e curiosità su queste specie affascinanti e riscoprire unarte antica che unisce abilità, rispetto per la natura e legame con la storia.

Non mancheranno momenti di festa e folklore con le rievocazioni dei carnevali storici della Basilicata, tra maschere tradizionali, suoni, danze e costumi che raccontano una cultura contadina antica e ricca di simboli. La giornata culminerà con lemozione di La Storia Bandita, il grande spettacolo multimediale e teatrale che ripercorre le vicende del brigantaggio lucano, tra effetti speciali, musica e unimponente messa in scena allaperto.

Due giorni per vivere il Parco della Grancia come un luogo dove la natura incontra la storia, le tradizioni si intrecciano con lintrattenimento e il Ferragosto diventa unesperienza da ricordare.



