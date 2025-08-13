In unepoca in cui i piccoli borghi lucani affrontano sfide importanti  dallo spopolamento alla perdita di identità  Castelluccio Superiore sceglie di rispondere con un segnale di speranza e rinascita.

Nasce così La Terrazza sul Pollino  Radici e Futuro, non solo una serata di premiazioni, ma un momento di condivisione e riflessione sul valore delle radici e sul coraggio delle nuove generazioni di lucani che, anche quando partono, non smettono mai di portare con sé la propria terra. Investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio significa investire nel futuro della comunità.

Questa iniziativa celebra le eccellenze lucane nei campi medico, scientifico, artistico e imprenditoriale, mostrando come un territorio possa trarre forza dal proprio passato per costruire ponti verso il domani.

Attraverso le storie di medici, ricercatori, imprenditori e artisti, la serata racconterà passioni, successi e un legame profondo con la Basilicata.

A condurre levento sarà la giornalista lucana Donata Manzolillo, che guiderà il pubblico in un viaggio di parole, volti e testimonianze. Un viaggio arricchito dalla proiezione del cortometraggio Il mio posto e dalla musica dal vivo di Michele Fenati, che intreccerà note e suggestioni per dare voce a identità, appartenenza e aspirazioni.

La Terrazza sul Pollino  Radici e Futuro dimostra come anche un piccolo centro possa fare rete, valorizzare i propri talenti e diventare motore di crescita per lintera Basilicata.

Più che un premio, è un manifesto di fiducia: un invito a non dimenticare le proprie radici e, allo stesso tempo, a tenere lo sguardo aperto sulle possibilità che il futuro può offrire.

