Quale futuro per la Basilicata? È la domanda al centro dellincontro Dialoghi lucani tra sogno e resistenza: verso un futuro sostenibile della Basilicata, in programma il 20 agosto presso il Circolo Velico Lucano di Policoro.

Levento nasce per offrire un momento di riflessione e confronto sulla Basilicata, una regione che, pur affrontando sfide come lo spopolamento, lemigrazione giovanile e la carenza di servizi, conserva radici profonde e risorse straordinarie per costruire un futuro di resilienza. Nonostante la sua dimensione demografica e territoriale ridotta, con le proiezioni Istat che indicano un lento calo della popolazione, scendendo sotto i 500.000 residenti entro il 2033 e arrivando a circa 445.000 nel 2043, la Basilicata si distingue rispetto alle vicine Puglia, Campania e Calabria per il suo immenso patrimonio. Una risorsa che, se adeguatamente valorizzata con lungimiranza e impegno collettivo, può divenire un volano fondamentale per il futuro della regione.



Durante lincontro sarà presentato il volume Orientare il futuro (Carocci Editore), scritto da Martino Bellincampi, Andrea Modica Bosinco, Luca Simeone e Giacomo Spaini, che indaga il ruolo del Futures Thinking come approccio strategico volto a orientare le politiche pubbliche, rafforzare la capacità di governance anticipante del territorio e progettare uno sviluppo sostenibile e inclusivo.



Il dibattito vedrà la partecipazione di Margherita Sarli, Direttrice generale dellA.P.T. Basilicata, Antonio Di Sanza, Amministratore unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, Massimo De Fino, Direttore Generale dellIRCCS CROB di Rionero in Vulture, Ruben Razzante, Professore di Diritto dellInformazione allUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Martino Bellincampi, CEO di IZILab e autore del libro.



A moderare lincontro sarà Mario De Pizzo, giornalista del TG1. I saluti introduttivi saranno affidati a Sigismondo Mangialardi, Presidente del Circolo Velico Lucano e al Sindaco di Policoro, Enrico Bianco.



Liniziativa si rivolge a istituzioni, amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini, con lobiettivo di stimolare un dialogo costruttivo per valorizzare le risorse locali, rafforzare la resilienza sociale ed economica della regione e costruire insieme una visione condivisa del futuro della Basilicata.