HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Dialoghi lucani tra sogno e resistenza: quale futuro per la Basilicata?

8/08/2025

Quale futuro per la Basilicata? È la domanda al centro dellincontro Dialoghi lucani tra sogno e resistenza: verso un futuro sostenibile della Basilicata, in programma il 20 agosto presso il Circolo Velico Lucano di Policoro.
Levento nasce per offrire un momento di riflessione e confronto sulla Basilicata, una regione che, pur affrontando sfide come lo spopolamento, lemigrazione giovanile e la carenza di servizi, conserva radici profonde e risorse straordinarie per costruire un futuro di resilienza. Nonostante la sua dimensione demografica e territoriale ridotta, con le proiezioni Istat che indicano un lento calo della popolazione, scendendo sotto i 500.000 residenti entro il 2033 e arrivando a circa 445.000 nel 2043, la Basilicata si distingue rispetto alle vicine Puglia, Campania e Calabria per il suo immenso patrimonio. Una risorsa che, se adeguatamente valorizzata con lungimiranza e impegno collettivo, può divenire un volano fondamentale per il futuro della regione.

Durante lincontro sarà presentato il volume Orientare il futuro (Carocci Editore), scritto da Martino Bellincampi, Andrea Modica Bosinco, Luca Simeone e Giacomo Spaini, che indaga il ruolo del Futures Thinking come approccio strategico volto a orientare le politiche pubbliche, rafforzare la capacità di governance anticipante del territorio e progettare uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Margherita Sarli, Direttrice generale dellA.P.T. Basilicata, Antonio Di Sanza, Amministratore unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, Massimo De Fino, Direttore Generale dellIRCCS CROB di Rionero in Vulture, Ruben Razzante, Professore di Diritto dellInformazione allUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Martino Bellincampi, CEO di IZILab e autore del libro.

A moderare lincontro sarà Mario De Pizzo, giornalista del TG1. I saluti introduttivi saranno affidati a Sigismondo Mangialardi, Presidente del Circolo Velico Lucano e al Sindaco di Policoro, Enrico Bianco.

Liniziativa si rivolge a istituzioni, amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini, con lobiettivo di stimolare un dialogo costruttivo per valorizzare le risorse locali, rafforzare la resilienza sociale ed economica della regione e costruire insieme una visione condivisa del futuro della Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
8/08/2025 - Senise, da domani torna U Strìttul ru Zafaran

Parte sabato 9 agosto la 23esima edizione de U Strìttul ru Zafaran, la festa che celebra il centro storico di Senise e il suo prodotto più amato: il peperone IGP.
Tre giornate per riscoprire la bellezza delle radici, il valore della condivisione e la forza della cultur...-->continua
8/08/2025 - Dialoghi lucani tra sogno e resistenza: quale futuro per la Basilicata?

Quale futuro per la Basilicata? È la domanda al centro dellincontro Dialoghi lucani tra sogno e resistenza: verso un futuro sostenibile della Basilicata, in programma il 20 agosto presso il Circolo Velico Lucano di Policoro.
Levento nasce per offrire u...-->continua
8/08/2025 - DJ Matrix ad Agromonte il 17 agosto

Il 17 agosto il Campo Sportivo di Agromonte si trasformerà nel cuore pulsante dellestate, per un evento indimenticabile che farà ballare tutti. Si partirà con un DJ Set carico di energia per scaldare latmosfera in attesa dello special guest della serata, DJ ...-->continua
8/08/2025 - Al via il progetto ''Ferrandina, Terra di Ulivi''

Sarà presentato ufficialmente martedì 12 agosto, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Ferrandina, nellambito del Majatica Jazz Festival 2025, il progetto Ferrandina, Terra di Ulivi. Uniniziativa che nasce con lobiettivo di raccontare e valo...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo