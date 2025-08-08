Rotonda Paese di poesia: al Mugepa la mostra Overview - il paesaggio interiore 8/08/2025 Appuntamento con larte a Rotonda. Da domani al 18 agosto al Mugepa, il museo geo-paleontologico e archeologico, saranno in esposizione le opere pittoriche di Michele Giuliani. La mostra dal titolo Overview - il paesaggio interiore raccoglie una selezione di tele realizzate in acrilico dallartista tra il 2023 e il 2025.

Le opere utilizzano il paesaggio immaginario, spesso onirico e crepuscolare, come pretesto per una più profonda contemplazione. Lo sguardo sulla natura diventa così la metafora della vita interiore dellautore e dello spettatore; cielo, terra e mare, si trasformano in simboli da decifrare e tracce sicure da seguire verso la comprensione della propria dimensione interiore. Pittore, pianista e compositore, Michele Giuliani vive e lavora a Bari dove è attivo nel settore dellarte e della musica dal 1995. Artista eclettico impegnato, sia in musica che in pittura, in una ricerca formale autentica a cavallo tra tradizione e modernità, partecipa e realizza tra il 2005 e il 2020, concerti, mostre e performance in Italia e all'estero nelle quali pittura, musica, danza e poesia sono in costante interazione. Immerso totalmente nella pittura dal 2020, realizza carte, tele e tavole privilegiando soggetti carichi di un misticismo intrinseco come la natura o la figura umana, spaziando da una pittura figurativa di stampo espressionista fino alla pittura informale. Giuliani è in mostra permanente presso il centro culturale Uhuru Art Village, spazio e laboratorio culturale cittadino dedicato alle arti nella città di Bari, dove espone, scrive, dipinge, produce e compone musica e pittura in residenza.

Un privilegio per Rotonda ospitare il lavoro di un artista così eclettico - spiega Giulia De Cristofaro, assessore comunale alle Politiche sociali - unoccasione unica per i rotondesi, per gli abitanti dei comuni limitrofi, ma anche per i tanti turisti presenti in queste giornate di festa e vacanze. La dimostrazione che anche Rotonda può proporsi come un incubatore culturale di alto livello. Le opere saranno saranno accompagnate da poesie di artisti locali, curate da Maria Jose Mainieri, ideatrice del Progetto Rotonda, paese di poesia.



Il progetto Rotonda, Paese di poesia



Il Progetto Rotonda, Paese di poesia è un sogno realizzato... è stato ideato e presentato da Maria Josè Mainieri nel 2016, quando ha fondato lAssociazione La Parola e il Cuore  I Giorni della Poesia, che opera da sempre in sinergia con il Cif  Centro Italiano Femminile di Rotonda.

La poesia su cui si fonda il Progetto è poesia di vita e di valori, di sentimenti ed emozioni.

E la poesia che permea luniverso, e si ritrova in ogni ambito della vita.

E la poesia della musica, dei colori, della parola...

E quindi è poesia che si esprime attraverso un gran numero di attività e di azioni, per rendere Rotonda un paese pieno di poesia, ed attrarre così uno specifico target di persone.

Ed infatti, Rotonda, Paese di poesia è diventato un progetto di Servizio Civile Universale del Cif  Centro Italiano Femminile di Rotonda, svolto nella Biblioteca Comunale.

Il Cif ha realizzato da sempre mostre di poesie, a volte accanto ad opere pittoriche, ed inaugurando anche, qualche anno fa, lesperimento di mostra di pittura e poesia (La Parola dipinta...).

Da quattro anni, il Progetto Rotonda, Paese di poesia, attraverso il filo conduttore della poesia, persegue la promozione culturale, sociale e del territorio, coinvolgendo in particolare giovani e minori, e si propone di potenziare il ruolo della Biblioteca Comunale, quale presidio culturale, Casa di tutti, luogo per eccellenza di accoglienza e di socializzazione, ospitale ed aperto, dove svolgere attività educative e di formazione.

Ed intende contribuire allo sviluppo del territorio, intercettando appunto lo specifico target di scrittori e poeti, con incremento del turismo e delle attività ad esso collegate.

Il Cif, in realtà, ha reso fruibile e viva la biblioteca comunale dagli anni 90, in spirito di pura gratuità e nellottica della sussidiarietà, in Convenzione con il Comune di Rotonda. Ed ora, finalmente, nel Progetto sono impegnati giovani che durante lanno di Servizio Civile vengono formati per entrare nel mondo del lavoro, per acquisire competenze personali, professionali e di cittadinanza attiva, per vivere una esperienza dai forti valori umani, di condivisione e di servizio a favore della comunità.

Il Progetto promuove il Premio Rotonda, Paese di poesia, riconoscimento conferito ai Talenti rotondesi.

Giunto alla terza edizione, non è un premio selettivo, ma ha lobiettivo di far conoscere e valorizzare la creatività di decine di rotondesi, veri talenti, alcuni dei quali di fama internazionale, che producono opere o si impegnano o lavorano in campo culturale, artistico e scientifico.

Essi costituiscono la Comunità di poesia di Rotonda, nella quale sono già stati accolti i Talenti di altri Comuni, con lobiettivo di realizzare la Comunità di poesia della Valle.

Nella prima edizione selettiva del premio, tutti i Talenti costituiranno la Giuria.

Cogliamo loccasione per ricordare i 75 anni di presenza del Centro Italiano Femminile a Rotonda.

Il Cif Comunale nasce a Rotonda nel 1950. Negli anni 60-70 istituisce nel Comune le prime Scuole Materne private. Lattività è rinnovata e rilanciata nel 1981, per rispondere alle mutate condizioni sociali. Da allora lAssociazione è ininterrottamente attiva sul territorio comunale e al di fuori di esso, offrendo attività e servizi gratuiti alla comunità, per la formazione e la crescita culturale, sociale, civile e politica.

La Presidente Comunale dellultimo quadriennio è la psicologa Filomena Mainieri, che offre da anni gratuitamente il servizio di ascolto psicologico alla comunità.



