Fino al 3 agosto Canto degli Uomini Liberi Festival 31/07/2025 Prosegue con grande partecipazione il programma culturale avviato il 28 luglio e promosso dalla Compagnia Teatrale Petra di Satriano di Lucania, nell’ambito del Canto degli Uomini Liberi Festival, rassegna artistica e partecipativa diffusa nei comuni della Basilicata coinvolti nel “Cammino del Melandro – Il Canto degli Uomini Liberi”, progetto di Ivy Tour (capofila), Scai Comunicazione e Ferula Viaggi-Slow Italy Tour, in collaborazione con Petra e Associazione Al Parco, co-finanziato dal Ministero del Turismo a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano di Sviluppo e Coesione con risorse FSC 2014-2020. Un cartellone di eventi gratuiti, diffusi tra le vie e le piazze di sette paesi della Valle del Melandro, che trasforma il territorio in un laboratorio a cielo aperto di rigenerazione, relazione e ascolto, attraverso arti performative, escursioni e riflessioni condivise.



Oggi, giovedì 31 luglio, il festival fa tappa a Savoia di Lucania, dove partecipanti provenienti anche da fuori regione saranno accolti in una giornata ricca di attività tra danza, laboratori, natura e riflessione.

Alle ore 10:00, nella suggestiva Cappella Ex San Rocco, si apre il laboratorio "Body Wonderland" condotto dalla danzatrice e coreografa Mariagrazia Nacci, rivolto a persone dai 14 anni in su. Una pratica aperta a tutti che esplora il corpo come strumento d’espressione e consapevolezza.

Parallelamente, nello stesso spazio, ragazze e ragazzi potranno partecipare a "Libertà in cammino: storie, paesi, desideri", un laboratorio a cura dell’Associazione Sottoilcastello APS, dove mappe, emozioni e immaginazione guideranno un percorso partecipativo.

Alle 11:00, in Piazza Plebiscito, prende vita l’azione di drammaturgia errante "Cartoline dai luoghi dell’anima", a cura di Raffaella Giancipoli, in cui i partecipanti, muniti di carta, penna e scarpe comode, esploreranno le strade del borgo raccogliendo frammenti di parole, voci e suggestioni del paese.

Il pomeriggio si apre alle 16:00 con una escursione guidata da Ivy Tour alle Cascate del Tuorno, tra le mete naturalistiche più affascinanti del territorio.

Alle 19:00, nella Sala Convegni del Castello, spazio alla riflessione storica con "UnMonumental. Riscrivere Passannante", seminario a cura di Jessica Salvia e Donato Faruolo sul controverso attentato a Umberto I e sul concetto di memoria condivisa.

Chiude la giornata alle 21:00 il concerto intimo e visionario di Andrea Satta, voce dei Têtes de Bois, con il progetto "Niente di nuovo tranne te".



Domani, venerdì 1 agosto, gli appuntamenti continuano a Satriano di Lucania, con un’altra giornata di immersione artistica e riflessione. Alle 10:00 torna "Body Wonderland", mentre "Cartoline dai luoghi dell’anima" si svolge in Piazza Umberto I, tra le vie e i ricordi del borgo.

A partire dalle 16:00, prende il via la prima giornata del laboratorio di canto polifonico femminile "Coro a Coro", condotto da Rachele Andrioli, aperto a tutte le donne che desiderano scoprire la potenza terapeutica del canto collettivo.

Alle 17:00, si parte per una suggestiva escursione ad anello tra i laghetti di Bosco Ralle a cura di Ivy Tour, e alle 19:00, appuntamento con un ospite d’eccezione: la Lectio Magistralis di Patrick Zaki, attivista per i diritti umani, dal titolo “La libertà nel nostro tempo: voce, corpo, confine”.



Sabato 2 agosto il festival si sposta a Tito, dove il laboratorio "Body Wonderland" sarà ospitato nella Sala Convegni Don Domenico Scavone, mentre "Cartoline dai luoghi dell’anima" si snoderà tra i sentieri e gli spazi della Villa della Costituzione Italiana.

Nel pomeriggio, alle 16:00, partenza per una escursione, sempre a cura di Ivy Tout, sul Monte Cerchiara e al Rifugio La Casermetta, con viste spettacolari e percorsi botanici.

Alle 19:00, nella stessa località, il cantautore partenopeo GNUT si esibirà in concerto con il suo “Luntano 'a te tour”, accompagnato dal violino di Marco Sica. Un viaggio musicale tra passato e presente, in una delle location più suggestive del festival.



Domenica 3 agosto, si chiude il cerchio a Sasso di Castalda.

Alle 15:00, escursione con Ivy Tour nella Faggeta della Costara fino al secolare Faggio di San Michele, seguita alle 17:00 nel Bosco La Costara dal concerto del coro femminile “Coro a Coro” diretto da Rachele Andrioli e composto da 35 voci salentine.

A chiudere il festival, alle 18:30, l’incontro pubblico "Cammino, cultura, territorio: verso un modello condiviso", con la partecipazione degli organizzatori, rappresentanti istituzionali e attori culturali del territorio.







Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo dove diversamente indicato.

Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite per laboratori, escursioni e concerti.

