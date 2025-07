BTM InterAzioni nel cuore pulsante della Basilicata Ionica 31/07/2025 I Comuni dell’Area Ionica diventeranno il cuore pulsante di un evento unico nel suo genere, che metterà in luce tutta la ricchezza e la varietà di un territorio dalle mille sfaccettature, che si affaccia sul Golfo di Taranto, e che è una fusione perfetta tra spiagge dorate, aree verdi incontaminate e testimonianze storiche millenarie. Meta ideale per chi sogna una vacanza rigenerante fatta di bellezza autentica.



Le InterAzioni non sono un semplice evento, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che, attraverso incontri e attività immersive, racconterà l’anima autentica della costa ionica lucana.



Al di fuori dei circuiti del turismo di massa, questa terra regala acque limpide, straordinari siti archeologici, paesaggi naturali intatti e un’ospitalità autentica, offrendo a chi la visita un’esperienza profonda e rigenerante, alla scoperta di un territorio sorprendente.



Il percorso coinvolgerà Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico, Rotondella, Metaponto di Bernalda e Pisticci.



L’appuntamento, voluto e sostenuto da APT Basilicata, guidata dalla visione innovativa del direttore generale Margherita Sarli, punterà a valorizzare sia le destinazioni più note che le gemme nascoste. E la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità diventa motore di sviluppo e narrazione autentica, capace di generare connessioni profonde e durature.



“Abbiamo deciso di portare e sostenere per la prima volta la BTM in Basilicata, d’intesa con l’assessorato alle attività produttive- sottolinea il direttore generale di Apt, Margherita Sarli - perché è un circuito interregionale dedicato alle fiere di settore, agli incontri B2B e alla conoscenza diretta del territorio da parte dei buyers che vi partecipano. E abbiamo scelto il periodo di coda della stagione per una riflessione più puntuale che coinvolgerà per quest’anno la Costa Jonica, territorio che fa rilevare un consistente numero di presenze turistiche tutti gli anni. L’idea, qualora la BTM abbia un riscontro positivo, è di farla diventare itinerante”.



Obiettivo delle InterAzioni è quello di stimolare un dialogo diretto tra tutti gli attori del turismo locale, creando occasioni di scambio e crescita.



Tra le iniziative: un Famtrip (il 17 e il 18 settembre) che porterà buyer e giornalisti di settore a scoprire le eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche dell’area visitata, e incontri B2B (che si terranno il 19 settembre, nelle sale del Castello Berlingieri, a Policoro) per favorire nuove collaborazioni tra domanda e offerta, coinvolgendo tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e operatori locali.



Focus anche sulla formazione professionale, con panel, workshop e talk dedicati ai trend del turismo slow: sostenibilità, biodiversità, rigenerazione, esperienze autentiche, sport all’aria aperta e gastronomia. Questi momenti saranno fondamentali per aggiornare e rafforzare le competenze degli operatori e delle istituzioni coinvolte. La sezione convegnistica è prevista per il pomeriggio del 19 e, come sempre, punterà a fornire nuovi strumenti di conoscenza, grazie al contributo di esperti del settore, e a consolidare le competenze già acquisite.



Scegliendo settembre, inoltre, BTM InterAzioni promuove la destagionalizzazione, invitando a scoprire una Basilicata viva tutto l’anno, grazie a un clima mite e a un’offerta turistica varia e di qualità.



Partecipare ad appuntamenti come questo rappresenta un ottimo esercizio per chi ama conoscere, vivere e apprezzare una destinazione che non è solo una meta, ma un’esperienza da portare dentro.



"Siamo molto felici di collaborare con APT Basilicata in questo nuovo e stimolante progetto – il commento di Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM Italia -. Da parte nostra metteremo il massimo impegno per centrare l’obiettivo condiviso: raccontare e valorizzare in modo autentico un territorio ricco di bellezza, cultura e potenzialità”.

