“Orgoglio Calverese”, giunta alla diciannovesima edizione, è la manifestazione tipicamente dedicata a Calvera ed ai suoi cittadini, in particolare a coloro che si sono distinti nell’arco del tempo al cui ricordo viene consegnata una targa di riconoscimento basata su due temi: “Una Traccia nella Storia” in memoria di persone che hanno lasciato un contributo importante alla comunità e “Un Esempio di Vita” per i cittadini che si sono distinti nell’arco degli anni. Il dovuto riconoscimento di merito della targa “una Traccia nella Storia” verrà assegnata quest’anno alla memoria di Francesco Laico. È un calverese di origini arbëreshë che fu calzolaio e barbiere del paese ma soprattutto era un grande artista sia nell’intaglio del legno che nell’arte dei murales; l’ultima opera è rimasta visibile nel Bar Arbia fino ad una decina di anni or sono. Dei suoi ritratti a matita, fatti agli abitanti dell’epoca, non si ha più traccia ma nella memoria tramandata dai più anziani se ne parla ancora. Consegna l’onorificenza il Dottor Renato Iannibelli Sindaco di San Costantino Albanese che è uno dei cinque paesi arbëreshë della Basilicata.

Il riconoscimento conferito per il tema “Un Esempio di Vita” verrà consegnato al Dottor Prospero Mobilio, attuale Presidente della Fondazione Dottor Nicola ed Emilia Mobilio. Tradizionalmente la nobile famiglia Mobilio, pur non vivendo stabilmente a Calvera, è sempre rimasta molto legata al piccolo borgo, mentre la fondazione costituita dagli eredi per Volontà del Notaio Giacomo Mobilio ha sede proprio a Calvera. Tra gli obbiettivi c’è anche la finalità di elevare culturalmente il piccolo paese e di promuovere la magnificenza del detto “Borgo dei Palazzi Bianchi”.

Tra le tante iniziative culturali sponsorizzate dalla fondazione ricordialo il contributo offerto per la realizzazione della Biblioteca Comunale. Ad allietare la serata è previsto lo straordinario spettacolo “ Volevo fare il Jazz” con il comico cabarettista Dino Paradiso coadiuvato dall’apprezzatissimo contributo musicale del gruppo “Jazz Time Trio” composto da: Cosimo Maragno alla chitarra, Camillo Salerno al contrabasso e Matteo Lello alla batteria. Vi aspettiamo numerosi