Elisa Bulfaro, giovane facilitatrice lucana, di Castronuovo di Sant'Andrea, è stata selezionata tra i 9 facilitatori più meritevoli a livello nazionale nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, a riconoscimento del lavoro svolto all’interno del progetto “Digitale Facile”.



Il suo impegno, insieme a quello di altre colleghe attive in diversi punti "Digitale Facile" sul territorio nazionale, è stato valutato come particolarmente significativo per l’impatto positivo generato nelle comunità locali.



Un riconoscimento prestigioso che rappresenta un motivo di orgoglio per la Regione Basilicata, già protagonista nel percorso di transizione digitale e tra le realtà che hanno superato con successo gli obiettivi previsti dal PNRR.



Elisa Bulfaro parteciperà a un evento ufficiale in programma a Roma, in rappresentanza della Basilicata e del valore di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere il digitale uno strumento accessibile, inclusivo e al servizio di tutti.