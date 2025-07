Nel corso del consiglio regionale, tenutosi lo scorso 5 luglio, il Direttivo dell’AVIS Regionale Basilicata ha ufficialmente deliberato l’istituzione e l’insediamento del nuovo Comitato Medico Regionale, un organo di notevole rilevanza per l’attività sanitaria associativa.

Il comitato è composto da sei illustri professionisti del settore medico e trasfusionale: Dr. Gianfranco

Giannella, Dr. Michele Pizzuti, Dr. Tonino Valentino, Dr. Michele Ronzano, Dr. Francesco Lapadula e Dr.

Francesco Evangelista.

I componenti del comitato, durante la seduta inaugurale, hanno individuato all’unanimità il Dr. Gianfranco Giannella come coordinatore del comitato Medico dell’AVIS regionale Basilicata.

Figura di grande esperienza, il Dr. Giannella, già Direttore Medico U.O.C. Del servizio Immuno-Trasfusionale

P.O. Di Matera nonché Responsabile del Registro Regionale di Donatori di Midollo Osseo della Regione

Basilicata, e afferente all’IBMDR. Il coordinatore, oltre a seguire i lavori del comitato, curerà gli aspetti sanitari

all’interno dell’associazione e la rappresenterà nei tavoli istituzionali.

Il comitato si avvarrà anche delle preziose competenze del Dr. Michele Pizzuti, primario del reparto di

Ematologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza e del Dr. Tonino Valentino, dirigente medico ematologo presso

il Servizio di Immuno-Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, nonché

Avisino di lunga data, fondatore dell'AVIS di Novoli (LE).

A coadiuvare l'esperienza dei tre dirigenti medici, i più giovani, Dr. Michele Ronzano, medico di medicina

generale e medico prelevatore in AVIS, Dr. Francesco Lapadula medico di medicina generale in accreditamento

per AVIS e Dr. Francesco Evangelista anch’egli medico di medicina generale: a loro il compito di portare

innovazione e continuità nell’associazione, con uno sguardo particolare al coinvolgimento dei giovani alla

donazione.

L’istituzione del Comitato Medico Regionale rappresenta un passo importante per AVIS Basilicata nel garantire

un supporto scientifico e clinico qualificato alle attività associative e per rafforzare il dialogo con le strutture

sanitarie regionali, in particolare nel campo della medicina trasfusionale e della donazione di sangue ed

emocomponenti.

L’AVIS Regionale Basilicata esprime grande soddisfazione per l’insediamento del nuovo comitato, che opererà

con l’obiettivo di promuovere e consolidare la cultura della donazione volontaria, periodica e responsabile, a

beneficio di tutta la comunità lucana.

Il segretario di AVIS regionale Basilicata, Orazio Amati, sottolinea che «la composizione di questo Comitato

nasce da una collaborazione maturata nel tempo: questi professionisti, infatti, sono vicini, da anni, ad AVIS

perché coinvolti nelle attività di formazione regionale e provinciale, in quelle di AVIS Giovani oltre che nelle

raccolte come medici prelevatori.»

Elena Nolè, come presidentessa di AVIS regionale Basilicata si definisce orgogliosa di annunciare

l’insediamento del nuovo Comitato Medico, composto da professionisti esperti e da giovani talenti che

mettono a disposizione dell’associazione la loro preziosa competenza, certa, inoltre, che il loro impegno e la

loro passione saranno determinanti per garantire la massima sicurezza e qualità del servizio di donazione