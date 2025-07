AI al centro delle riflessioni che interesseranno tre comuni diversi della Basilicata in un susseguirsi di incontri, confronti, analisi storiche e prospettive con un unico denominatore: valorizzare il territorio attraverso i protagonisti di un unico momento di Riconoscenza delle azioni svolte da chi pur vivendo lontano non ha mai dimenticato la sua terra di origine.



Tra emigrazione e migrazioni il mondo è qui e l’aspirazione a muoversi va oltre il concetto di “restanza” e “ritornanza” e va verso quello nuovo della “Trasmondanza”, come dice nel suo ultimo lavoro Antonio Bevacqua, girare il mondo, con la circolarità delle emozioni dei ricordi che tendono a riportati sempre dove ci sono le origini, le proprie radici.

🇮🇹Ne parleremo il 3 Agosto sul Lago Sirino con Celeste Pansardi eclettica animatrice di un salotto culturale lagonegrese che ha esportato con i suoi scritti e le sue riflessioni a Roma ed in italia (per tutte vale la presentazione di un suo mirabile scritto a Firenze nell’ambito della Settimana Lucana) tutta la propensione a far conoscere la lucanità più profonda oltre gli stereotipi delle storie lucane e dei suoi sentimenti;

Il cammino proseguirà il giorno dopo, il 4 Agosto a San Fele con Giuseppe Ticchio Presidente della Federazione dei Lucani in Svizzera e la sua comunità, per scoprire e riscoprire il Patrono dei lucani nel mondo San Giustino de Jacobis;

Infine il 5 Agosto a Genzano di Lucania con Viviana Cervellino, Valeria Vaiano, attrice ospite d’onore, Luigi Scaglione e Pasquale Menchise per ritrovare la vicenda umana dei migranti storici lucani che scelsero la via del “carbone” portando con sé i simboli della propria terra come segno di affetto e di legame e raccontati nel film “Mineurs” capace di suscitare sentimenti contrastanti intorno alle storie che in quel viaggio verso il Belgio hanno visto intrecciarsi speranze e paure anche di non essere accolti in modo degno ed umano.

Come per certi versi accade oggi.

A partecipare alle iniziative ci saranno l’Associazione “Nemus Olys Palazzo Filizzola” che celebra i suoi 18 anni di attività, il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, la CIM Confederazione Italiani nel Mondo, l’Associazione dei Lucani a Roma, i consiglieri regionali Angelo Chiorazzo e Mario Polese, la scrittrice Agnese Belardi, Donato Sperduto Sindaco del Comune di San Fele, Viviana Cervellino Sindaco del Comune di Genzano di Lucania, il Comune di Nemoli con il suo Sindaco Mimmo Carlomagno.