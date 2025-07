Partirà ufficialmente il 30 luglio 2025 il programma di Servizio Civile Universale “La formula del Futuro”, che coinvolgerà i 27 comuni dell’Ambito Lagonegrese Pollino. A partire da questa data, gli operatori volontari selezionati inizieranno il loro percorso all’interno delle comunità locali, contribuendo attivamente allo sviluppo e al benessere del territorio.



Il programma rappresenta un’importante occasione di crescita personale e collettiva. Per i giovani coinvolti sarà un’opportunità concreta di mettersi al servizio della comunità, acquisendo competenze e responsabilità, ma anche uno stimolo a riflettere sul valore dell’impegno civico e sulla forza della partecipazione attiva. Allo stesso tempo, i comuni interessati potranno beneficiare di un contributo fresco e motivato nei settori della cultura, dell’ambiente, dell’informazione e dell’inclusione.



Con il programma “La formula del Futuro” si rafforza una visione condivisa: investire sulle nuove generazioni significa investire sull’identità e sul futuro del territorio. Il Servizio Civile Universale diventa così uno strumento di crescita reciproca, in cui istituzioni, cittadini e volontari camminano insieme verso un orizzonte di collaborazione e responsabilità.



«Siamo pronti a lavorare insieme – è il messaggio che arriva dal territorio – per offrire opportunità di miglioramento e sviluppo reale alla nostra comunità. È una grande occasione per costruire, con i giovani, un futuro più consapevole e solidale.»



Il programma è promosso in co-programmazione con l’Università degli Studi della Basilicata, a testimonianza di un legame sempre più forte tra mondo accademico, enti pubblici e realtà territoriali.