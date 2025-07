Il Presidio “Elisa Claps e Francesco Tammone” dell’associazione Libera – attraverso la referente Marianna Tamburrino – ha rivolto una formale richiesta all’Amministrazione comunale di Potenza affinché intervenga con urgenza per il ripristino della targa stradale dedicata all’agente della Polizia di Stato Francesco Tammone, vittima innocente di mafia.



Tammone fu brutalmente assassinato a Potenza il 10 luglio 1996 da un noto pluripregiudicato locale, allora in regime di semilibertà. All’epoca, l’Amministrazione comunale reagì con un gesto di riconoscenza pubblica, intitolandogli una strada. Oggi, però, a quasi trent’anni dalla sua morte, quel segno di memoria risulta gravemente trascurato: una delle targhe è illeggibile, il palo segnaletico arrugginito e l’area invasa dalle erbacce (foto 1, 2 e 3).



Alla luce delle recenti parole del Sindaco, pronunciate in occasione dell’anniversario della Strage di Via D’Amelio – in cui si ribadiva l’impegno dell’Amministrazione per la legalità e per l’onore delle vittime di mafia – il Presidio sottolinea l’incoerenza tra i proclami e l’assenza di interventi concreti.



La referente Marianna Tamburrino evidenzia come Francesco Tammone, medaglia d’oro al valor civile e prima vittima innocente di mafia riconosciuta in Basilicata, venga ogni anno ricordato nella “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, ma venga oggi trascurato dalle istituzioni locali. Il mancato rispetto della memoria rappresenta, secondo il Presidio, una ferita profonda per la città intera.



Nel 2021, lo stesso Presidio aveva già segnalato all’allora sindaco Guarente lo stato di degrado della targa collocata presso il ponte attrezzato. In quell’occasione, grazie alla sensibilità di una cittadina, Carmela Santarsiero, la targa venne prima pulita e poi sostituita (foto 4, 5 e 6). Oggi si richiede non solo la manutenzione della targa in Via Francesco Tammone, ma anche il ripristino della targa donata dalla signora Santarsiero, rimossa a seguito di lavori stradali.



«Francesco Tammone – afferma Tamburrino – non è un morto qualunque. È un Uomo di Stato, figlio e fratello di tutti noi. Difendere la sua memoria è un dovere morale e civile, che riguarda ciascuno di noi». Il Presidio ribadisce la disponibilità a collaborare con le istituzioni, qualora queste agiscano con responsabilità e coerenza. In caso contrario, continuerà a farsi voce critica e vigile, affinché la memoria non venga archiviata ma vissuta, giorno dopo giorno.



La lotta contro le mafie – conclude il Presidio – non può essere un esercizio retorico né uno strumento di consenso. La vera civiltà si misura dal rispetto che una comunità mostra verso le proprie vittime innocenti. E questo rispetto passa anche da una targa leggibile, da un luogo curato, da azioni semplici ma significative.