È stata ufficializzata l’acquisizione del 24% del capitale di AC Finance S.p.A. da parte di Banca Valsabbina, una delle realtà bancarie più attive negli ultimi anni sul fronte degli investimenti a supporto delle PMI. L’operazione segna un punto di svolta nella strategia di crescita di AC Finance, società di consulenza aziendale con sede a Lodi, e rafforza il percorso di innovazione che l’azienda ha avviato già da tempo.



Il ruolo

Protagonista dell’operazione anche Mario Napoleone, Financial Due Diligence Analyst originario di Francavilla in Sinni, che ha affiancato il management nelle attività di analisi finanziaria e nella strutturazione dell’accordo. La sua esperienza si è rivelata fondamentale per garantire una visione solida e approfondita dei dati economici e patrimoniali dell’azienda, a supporto di una decisione strategica che punta a unire solidità bancaria e innovazione tecnologica nel campo della consulenza.



L'operazione

AC Finance S.p.A., società specializzata in corporate advisory e consulenza strategica, ha costruito negli anni un modello operativo che integra competenze verticali e tecnologia proprietaria, offrendo alle piccole e medie imprese italiane un supporto concreto nei processi di crescita, ristrutturazione e sviluppo. In questo contesto, il ruolo dell’analisi finanziaria preventiva è cruciale per orientare investimenti e partnership nel modo più efficace. Ed è proprio in questo ambito che si inserisce il lavoro di Napoleone, il cui contributo ha permesso di valorizzare al meglio il potenziale della società, offrendo una chiave di lettura tecnica ma al tempo stesso strategica. L’ingresso di Banca Valsabbina rappresenta un importante riconoscimento per AC Finance, che negli ultimi anni ha avviato un piano di crescita organica e per linee esterne, acquisendo società e sviluppando piattaforme digitali dedicate a finanza agevolata, formazione, fiscalità e marketing. La sinergia con un gruppo bancario come Valsabbina consente ora di rafforzare l’offerta integrata di servizi, offrendo soluzioni ancora più personalizzate alle aziende clienti.



L'intervento

A sottolineare il valore strategico dell’operazione è l’Amministratore Delegato di AC Finance S.p.A., Antonio Quintino Chieffo, anche di origini lucane, che ha dichiarato: “Questa operazione sancisce l’unione tra la solidità di un grande player bancario e la spinta innovativa della prima consultech italiana specializzata in corporate advisory. Grazie agli investimenti degli ultimi anni e a un piano mirato di acquisizioni, abbiamo sviluppato piattaforme tecnologiche proprietarie su quasi tutte le nostre linee di consulenza: dalla finanza straordinaria alla fiscalità, dalla finanza agevolata alla formazione e al digitale. Un’infrastruttura digitale che ci consente oggi di scalare il valore della consulenza, rendendola più accessibile, misurabile e integrata. Con Banca Valsabbina condividiamo una visione orientata al futuro: costruire insieme un ecosistema in cui tecnologia, esperienza e prossimità alle imprese si rafforzano reciprocamente”. Dalle parole del CEO emerge con chiarezza una visione ambiziosa: trasformare il settore della consulenza finanziaria, rendendolo più aperto, tecnologico e vicino alle esigenze reali delle imprese. E in questo scenario, l’apporto di professionisti come Mario Napoleone diventa un elemento essenziale per affrontare operazioni complesse con competenza, visione e capacità di leggere in profondità i numeri che guidano il futuro.



L’accordo siglato non è soltanto un’operazione finanziaria, ma il primo passo verso una collaborazione più ampia che mira a trasformare il modo in cui le imprese italiane accedono ai servizi di consulenza e advisory. Un’evoluzione che parte da dati solidi, competenze trasversali e una visione orientata al futuro. E che vede la Basilicata, con uno dei suoi giovani talenti nel mondo della finanza, protagonista di una storia di crescita tutta italiana.



