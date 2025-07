San Fele si veste d’oro e di spettacolo per le giornate dei festeggiamenti in onore del santo patrono Giustino De Jacobis.Due gli appuntamenti imperdibili in programma il 29 e 30 luglio prossimi, promossi dal Comune di San Fele nell’ambito del programma delle iniziative di promozione del patrimonio immateriale sostenuto dalla Regione Basilicata.



Il 29 luglio l’artista campano Giuseppe Leone consegnerà alla comunità di San Fele l’opera d’arte “La mano della Misericordia”, appositamente realizzata per l’anno Giubilare. Leone è uno degli artisti del sud più apprezzati e presenti nel dibattito artistico e culturale. Già presidente della Fondazione Jorit è il coordinatore per le arti del Centro culturale Exordium. È presente, con le proprie opere, nelle più importanti pubblicazioni dedicate all’arte contemporanea, tra cui “Il disegno” di Marco Bussagli (Electa- Mondadori) e “Arte come comunicazione di vita” dell’editore Franco Maria Ricci.



Dopo la cerimonia di apertura ufficiale dedicata all’arte visiva, un momento di gioia collettiva e di festa verrà donato al pubblico attraverso il concerto dei TerrAnima, collettivo pugliese nato nel 2000 che, attraverso quattro album, collaborazioni importanti e concerti di richiamo, ha saputo fondere tradizione e innovazione. La loro musica, che trasuda energia folk-rock e ritmi ipnotici, è stata riconosciuta come espressione autentica dell’anima del Sud Italia e ha conquistato scenari nazionali e internazionali, tra cui le Olimpiadi di Torino e le Borse internazionali del Turismo di Milano e di Berlino.



Il momento più atteso è, però, quello in programma il giorno successivo. Il 30 luglio a San Fele arriverà, infatti, una star internazionale del cinema: Giancarlo Giannini, che riceverà il premio “San Fele d’oro” in occasione dei 60 anni di carriera cinematografica. Ad accogliere l’attore sul palco sarà il direttore artistico Mario Esposito insieme con Luis Di Gennaro.



La filmografia di Giannini è vastissima ma quella più nota al grande pubblico è senza dubbio legata alla regia di Lina Wertmuller: “Mimì metallurgico ferito nell’onore” (1972), “Film d’amore e d’anarchia” (1973), “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (1974), e “Pasqualino Settebellezze” (1975) — quest'ultimo gli è valso una nomination all’Oscar per miglior attore . Tra le altre interpretazioni memorabili si segnalano poi quelle in “Hannibal” (2001) di Ridley Scott, ne “Il profumo del mosto selvatico”, in “Man on Fire” e nei film di James Bond (“Casino Royale” e “Quantum of Solace”) nel ruolo dell'agente Mathis, solo per citarne alcune.



Il “San Fele d’oro” è un evento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della cultura e del cinema e rientra nel programma nazionale di promozione del cinema e dell’audiovisivo “M2 filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo”, lo spin off prodotto dal Premio Penisola Sorrentina ® per l’edizione del trentennale.



“È un onore immenso ed irripetibile per il Comune di San Fele e per l’intera Basilicata consegnare un riconoscimento ad uno dei maggiori attori che l’Italia possa vantare nel mondo. Una star internazionale, globale, cui andrà il San Fele d’oro, dopo una carriera costellata da premi prestigiosi: nomination all’Oscar, David di Donatello, premi Globi d’oro e soprattutto la Stella di Hollywood sulla Walk of fame a Los Angeles”, dichiara il sindaco di San Fele Donato Sperduto.



Lo start degli eventi è fissato, per entrambe le giornate, alle ore 21.00 presso il piazzale Nocicchio. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le manifestazioni potranno subire qualche lieve slittamento orario oppure saranno spostate all’interno dell’ aulario della locale Scuola Media.