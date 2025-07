Ci sono momenti in cui una comunità si ferma per riconoscersi. Per rivedersi negli sguardi, nelle mani, nei profumi. “U Strìttul ru Zafaran” è uno di quei momenti: non una semplice festa, ma una manifestazione che parla di appartenenza, di memoria viva, di identità condivisa.



Come Consorzio di Tutela del Peperone di Senise IGP, partecipare e sostenere questa iniziativa dell'associazione Assa, che ringraziamo, non è solo un onore: è un dovere morale. Perché dietro ogni peperone essiccato al sole, dietro ogni collana rossa che attraversa i vicoli, ci sono storie di fatica, cura e amore per la terra. C’è un’economia agricola che ha saputo diventare cultura. E c’è un’intera comunità che ha trasformato un prodotto della terra in simbolo di sé stessa.



Il nostro lavoro, come Consorzio, è proprio questo: difendere, promuovere e valorizzare un prodotto che non è solo eccellenza gastronomica, ma patrimonio identitario. Il peperone IGP di Senise non è nato ieri. Viene da lontano, dalla sapienza contadina, dalle tecniche tradizionali tramandate oralmente, dalla tenacia di chi ha scelto di restare e coltivare qui, nel cuore della Basilicata. Ma oggi, più che mai, quel prodotto deve parlare anche alle nuove generazioni, deve diventare motore di sviluppo sostenibile, leva di turismo consapevole, occasione per creare lavoro buono e dignitoso, dentro e fuori dal campo.



Per questo siamo partner di questo progetto da tempo. Perché crediamo in un’agricoltura che sappia fare rete con la cultura, con il territorio, con il tessuto sociale. E perché vediamo in queste giornate d’agosto la prova concreta che tradizione e innovazione non sono in contrasto, ma possono camminare insieme. La festa non è nostalgia: è visione.

Dietro le degustazioni, i laboratori, la gara dell’‘nserta, c’è un’idea di futuro che ci piace. Un futuro fatto di comunità locali forti, filiere trasparenti, prodotti autentici e territori che sanno raccontarsi senza snaturarsi.