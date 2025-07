NDRIJUZZ torna a far parlare di sé con un nuovo progetto che mescola rap internazionale e orgoglio locale. Sulle iconiche note di "P.I.M.P." di 50 Cent, l'artista ha scritto un testo tutto dedicato alla sua terra: la Basilicata.

Il brano è un viaggio tra i pregi e i difetti della regione, raccontati con ironia, passione e uno sguardo critico ma amorevole. Non è solo una canzone, è un invito: "Mi auguro che ogni lucano si ci riveda", scrive NDRIJUZZ, con la volontà di creare un senso di identità e appartenenza.



Il messaggio è chiaro: è il momento di far sentire la voce della Basilicata. E allora, l’invito è aperto a tutti: condividete, ascoltate e fate girare. Perché questa volta, a parlare, siamo noi.