Anche quest’anno l’Associazione di Protezione Civile “Gruppo Lucano” ha aderito al gemellaggio AIB (Attività Antincendio Boschivo), promosso dal Dipartimento nazionale di protezione civile nell’ambito della cabina di regia con le regioni e le organizzazioni di volontariato nazionali e territoriali in considerazione dell’impegnativa situazione sul fronte degli incendi boschivi, per garantire la più ampia disponibilità di forze in campo nell’attività di spegnimento.



Da inizio luglio, squadre di volontari di Gruppo Lucano, formati e specializzati nell’anti incendio boschivo, si stanno avvicendando presso il PLOT, il Presidio Logistico Operativo Territoriale di Castellaneta Marina, una struttura che mette insieme e coordina la Protezione Civile di Taranto e la protezione civile della Regione Puglia, la Regione Puglia, l’ARIF (Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali) e i Carabinieri Forestali.



I volontari di Gruppo Lucano, suddivisi in due squadre di tre volontari, garantiscono, giornalmente, il controllo della pineta che compone la Riserva Naturale Biogenetica "Stornara", mediante attività di pattugliamento, monitoraggio e spegnimento.



Ad un primo gruppo di volontari di Gruppo Lucano della sede federata di Vallo della Lucania (Roberta Maiese, Aniello Antonio De Vita, Bogdan Georgian Dudu, Antonio Giglio, Emilio Di Leva) guidati dal responsabile nazionale Giuseppe Merola, si sono avvicendati i volontari provenienti dalle sedi federate di Castelgrande, Lavello e Muro Lucano (Antonio Mosca, Murano Donato, Nigro Donato, Masilotti Angela, Cardillo Vincenzo, Grieco Enza), guidati dal responsabile nazionale AIB di Gruppo Lucano, Pasquale Mosca.



Il presidente nazionale Pierluigi Martoccia, in visita presso la struttura di Castellaneta Marina, ha dichiarato: “Anche quest'anno, Gruppo Lucano, si è subito messo a disposizione con il consueto spirito di solidarietà”.