L’Associazione Nemus Olim-Palazzo filizzola celebra i 18 anni 17/07/2025 Il 3 agosto prossimo, nella suggestiva location dell’anfiteatro del lago Sirino ci sarà un evento di grande rilevanza per celebrare un compleanno importante, i 18 anni dell’Associazione Nemus Olim-Palazzo Filizzola. La rassegna organizzata dalla Presidente Celeste Pansardi, dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Comune di Nemoli è un evento articolato in diversi momenti tra testimonianze e interventi di ospiti prestigiosi. Centralità della manifestazione sarà la proiezione di un prezioso documentario da cui emergono elementi attrattivi della terra lucana che l’attività culturale di questi anni ha saputo cogliere, esplorando attraverso convegni e iniziative editoriali a firma di Celeste Pansardi quel legame intrinseco, profondo tra la Basilicata contemporanea e la sua ricca eredità storica e spirituale; ma soprattutto cogliendo un messaggio di unità, accoglienza e comprensione da trasmettere alle nuove generazioni, per riscoprire e preservare le radici profonde che collegano passato, presente e futuro. Il progetto editoriale non è solo il racconto del lungo percorso dell’Associazione, tra itinerari, racconti, foto, immagini, bellezza paesaggistica e arte, ma un viaggio parallelo alla ricognizione consapevole delle fonti d’Archivio Filizzola e della loro rilevanza. Il docureality rappresenta il reading di una storia messa a disposizione di eventi di rigenerazione sociale e culturale sul territorio lucano e di una mappa cognitiva dove, il richiamo a quelli che furono gli scambi di produzione e contaminazioni culturali, porta inevitabilmente al grande patrimonio immateriale che è l’eredità di comunità, da rendere visibile e condividere. Dare visibilità al percorso associativo degli eventi realizzati dalla Nemus, supportarne il racconto con immagini, frame e video dei momenti salienti significa testare e dare visibilità con approccio immediato al lavoro svolto dall’Associazione e dai molti operatori sul territorio. L’Associazione culturale Nemus Olim-Palazzo Filizzola, fondata da Celeste Pansardi nel 2007 insieme ad altri soci alcuni dei quali sono tuttora iscritti e ad un Comitato scientifico, nasce come organismo di tutela, salvaguardia e divulgazione del patrimonio immateriale, archivistico e librario del Palazzo Filizzola, in base agli art.1,2,3,4 dello Statuto. Gli obiettivi statutari sono quelli di dare visibilità alle fonti documentarie in possesso della legittima proprietaria Celeste Pansardi e di formulare progetti di rigenerazione sociale e culturale sul territorio. APS da una decina d’anni, regolarmente iscritta al Registro degli operatori culturali della Basilicata, la Nemus Olim è soprattutto un progetto di recupero della memoria storica dei documenti dell’Archivio Filizzola, cui l’intensa attività convegnistica ed iniziative editoriali a firma della presidente hanno dato grande visibilità. Il lungo laborioso e difficile percorso di ricerche, l’attività di studio e di elaborazione materiale documentario letto, studiato e repertato,è stato elaborato in una banca dati e suddiviso in 2 Sezioni (Fondi) principali‘700 e’800. Oltre a documenti di carattere storico ci sono elementi connettivi della società del tempo : “lasciti testamentari, donazioni, opuscoli della medicina borbonica, bozzetti di abiti, riviste di moda, ricettari e testi dell’antica Farmacopea, documenti del Colonnello Alessandro Mandarini di Maratea e di altri abitanti del palazzo dall’età borbonica a quella post-risorgimentale, libri sacri e appartenenti al clero di Bosco, pergamene, consacrazioni, contratti matrimoniali”. Partita circa vent’anni fa, da un percorso di ricerca personale sui documenti appartenenti alla famiglia, Celeste Pansardi ha voluto tradurre in numerose pubblicazioni, saggi, romanzi, le informazioni raccolte di carattere storico e di rilevanza antropologica, affinchè un’eredità familiare diventasse collettiva. L’esito complessivo, confluito nella linea editoriale dell’Associazione divulgata a livello nazionale, sottolinea i concetti di tutela, conservazione del materiale librario, documentale e immateriale del palazzo, il suo know-how e soprattutto il sostegno del tutto gratuito alla lunga, delicata operazione di rilancio e riqualificazione del Palazzo, dichiarato Dimora Storica dal 2007 dal Ministero dei Beni culturali e sotto la sua tutela ,oggi di proprietà del Comune di Nemoli. L’Archivio Filizzola, dichiarato di valore storico nel 2007 dalla Soprintendenza Archivistica per la Basilicata, si colloca tra i patrimoni storico-documentali rilevanti del territorio lucano, strettamente connesso alla funzionalità sociale e culturale del territorio, importante non solo perché spiega la genesi del palazzo, ma soprattutto quale adduttore di fatti e circostanze presenti nella storia economica e politica del paese, relazionati sia a quella di altri archivi più conosciuti, sia a famiglie e a personaggi interessanti per la loro storia personale o per quella politica.. Un’eredità culturale importante da tutelare per evitarne la dispersione come ribadisce l’Art.1punto 3 dello Statuto da cui scaturisce il Valore storico Dell’associazione Stessa. Le finalità associative sono state e sono il fil rouge di tutto il percorso culturale fino ad oggi:-versatilità di proposte operative per la rigenerazione dei borghi,soprattutto in aree marginali;- strategie di emersione di valorizzazione degli elementi attrattivi del territorio;- aspetti etici legati al tema dell’inclusione e dell’innovazione sociale; -messa in campo di quei fattori strategici di cui Enti e Istituzioni sono consapevoli e cioè dell’opportunità di farsi affiancare da associazioni che fanno da cassa di risonanza ai grandi progetti di rigenerazione ambientale, sociale e culturale di aree interne con nuove modalità di comunicazione e di strumenti nella società contemporanea compresa la dimensione digitale. Nel caso di specie, l’associazione Nemus Olim-Palazzo Filizzola, con il suo Know how e con l’intensa attività di valorizzazione e di visibilità di questi anni anche fuori area ancora in atto, è risultata complementare ai processi di recupero e di rigenerazione del palazzo stesso. A tutto questo va aggiunta la passione che spinge gli operatori culturali regolarmente eletti, ad interpretare efficacemente ruolo e impegno progettuale sul territorio per valorizzare storia e tradizioni lucane, ma anche a diffondere una nuova percezione della cultura identitaria proiettata nel futuro. Memoria e futuro sono stati e continuano ad essere i temi di promozione portati avanti dalla Nemus, obiettivi delle numerose battaglie di sensibilizzazione culturale anche personali, consapevoli della difficoltà e complessità nel promuovere cultura, tradizioni, bellezza e prodotti di territori lucani meno conosciuti, la cui cifra è quella spiritualità diffusa che parte dall’antica Lucania. La serata, nell’atmosfera e nella leggerezza della festa e della convivialità vuole mandare anche questo messaggio di bellezza e spiritualità. Le sorprese non mancheranno Vi invitiamo perciò numerosi a questo straordinario compleanno.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 17/07/2025 - Senise dà il via a “RESTATE a SENISE 2025”: un’estate di cultura, tradizione, sport e comunità

Le Associazioni e le Parrocchie di Senise, insieme all'Amministrazione Comunale di Senise, sono liete di presentare il calendario degli eventi “RESTATE a SENISE 2025”.



Un titolo che è insieme un invito e una promessa: venire e restare a Senise quest’estate sarà l’oc...-->continua 17/07/2025 - Tutto pronto per la 12esima edizione del Marateatro Festival

Tutto pronto per la dodicesima edizione del Marateatro Festival, in programma dal 18 luglio a Maratea, la perla del Tirreno, da sempre crocevia di arte, cultura e bellezza. La manifestazione, nata nel 2014 e diretta dal regista Giuseppe Miale di Mauro, si è af...-->continua 17/07/2025 - A Balvano “Anch’io sono la protezione civile”

L’Associazione Protezione Civile Balvano partecipa alla quindicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni (nati anno dal 2009 al 2014), in programma dal 25 al 30 Agosto ...-->continua 17/07/2025 - L’Associazione Nemus Olim-Palazzo filizzola celebra i 18 anni

Il 3 agosto prossimo, nella suggestiva location dell’anfiteatro del lago Sirino ci sarà un evento di grande rilevanza per celebrare un compleanno importante, i 18 anni dell’Associazione Nemus Olim-Palazzo Filizzola. La rassegna organizzata dalla Presidente Cel...-->continua E NEWS