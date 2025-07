Abt Festival arriva a Castelluccio Inferiore 11/07/2025 BT Festival punta alla finale del suo lungo tour nazionale in Calabria e Sicilia (dove sbarcherà il prossimo 20 luglio partito un mese prima dalla Liguria) fermandosi per la sua 12^ tappa nel cuore verde della Basilicata, nel Parco Nazionale del Pollino: il 13 luglio sarà infatti a Castelluccio Inferiore, borgo a 495 metri di altezza ai piedi della Valle del Mercure, con evidenti caratteristiche medioevali e suggestivi vicoli.

All’ingresso del paese, lungo il tratto iniziale del Torrente San Giovanni, è ancora visibile un microsistema di opifici che traevano dall’acqua la forza motrice per lo svolgimento delle attività artigianali inerenti la macinatura del grano, la cardatura della lana, la filatura dei tessuti.

“Il nostro comune si trova nel parco nazionale del Pollino, parco nazionale più grande d’Europa, a cavallo tra due regioni, Calabria e Basilicata, patrimonio dell’Unesco. Perché venire da noi? Perché conserviamo un territorio che è ricco di ambiente, di cose belle, il fatto di non aver avuto molta industrializzazione oggi ci rende più liberi perché abbiamo un ambiente sano, bello, accogliente, un po’ come il Signore lo ha creato – spiega Paolo Francesco Campanella sindaco di Castelluccio Inferiore - Abbiamo diverse cose belle, tra cui questa grossa pista ciclabile di 36 km che è la vecchia ferrovia calabro-lucana, che attraversa tutta la Basilicata, parte finale parte sud, per poi andare al nord in Campania e giù appunto in Calabria.

E’ stata dismessa negli anni ’80, ma con una forte azione di recupero l’abbiamo ristrutturata perché possa essere utilizzata come pista ciclabile. Tra le caratteristiche di questa pista, ci sono ponti, gallerie, attraversamenti di canion molto belli, e c’è una galleria elicoidale che è monumento nazionale che fa un salto di quota di 80 metri tra Castelluccio Inferiore e Superiore, costruita alla fine del ‘800 e inaugurata nei primi del 900. E’ molto bella perché ha una pendenza unica, si entra a 470 metri e si esce a 600 e rotti. E’ un posto unico direi, poi come non apprezzare il nostro territorio anche dal punto di vista culinario, delle nostre tradizioni il nostro vivere comune. Si parla tanto di resilienza, ecco, noi siamo resilienti”.

Con tutto quanto ha da offrire, Castelluccio Inferiore incontra dunque ABT Festival, evento dedicato al turismo sostenibile e allo sviluppo delle aree interne appenniniche, nato per promuovere Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, itinerario di oltre 3.100 km che attraversa l’Italia da Nord a Sud e che porterà i turisti a piedi o in bici fin nel cuore della Basilicata.

Ricco il programma della manifestazione, che si aprirà alle 16 in piazza San Nicola con l’apertura dell’area gioco ciclismo per bambini e l’area talk che prevede 4 interventi. Alle 17.30 partirà la pedalata cicloturistica con guida che vedrà, oltre ai punti panoramici e di attrazione come la galleria elicoidale, la sosta in 3 aziende agricole. Alle ore 20 il momento istituzionale più importante della giornata, dedicato al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino. A fare gli onori di casa, il sindaco Paolo Francesco Campanella, interverranno all’evento tra gli altri il presidente ANCI Basilicata Gerardo Larocca e il presidente APT Basilicata Margherita Sarli. Il Progetto di sviluppo legato alla Ciclovia dell’ Appennino sarà presentato da Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino.







CONOSCERE CASTELLUCCIO INFERIORE CON ABT FESTIVAL

Castelluccio Inferiore gode di una rete particolarmente diffusa e capillare di evidenze archeologiche, distribuite su un lungo arco cronologico dalla Preistoria fino al Medioevo, ed ha portato recentemente alla luce numerosi ritrovamenti nei pressi della valle del Mercure Lao, tra cui alcuni sepolcri nelle contrade Pietrasasso, Fornaci e Campanella, sulla sponda destra del Lao.

Luogo ideale per lo sport e le attività outdoor, attraverso esperienze di forte suggestione a diretto contatto con la natura, consente di ammirare la bellezza dei paesaggi e la biodiversità del Parco, tra visite guidate, attività di trekking, passeggiate a piedi e in bicicletta.

Tra i tanti e gustosi prodotti tipici gastronomici, il Picciddèt, pane dolce tipico del periodo di Pasqua e la Salsiccia Castelluccese, la cui origine risale a tempi antichissimi, entrambi riconosciuti come P.A.T – Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani. Infine, ricordiamo “A’ Pricicchia”, la festa tradizionale del vino novello, che apre le cantine del centro storico, con oltre venti edizioni all’attivo, in agenda ogni anno tra il 6 dicembre, giorno che celebra San Nicola Patrono del Paese e l’8 dicembre, festa dell’Immacolata.

