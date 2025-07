Irsina, città natale di Giovanni Maria Trabaci compositore e organista italiano della prima era barocca, dall'11 al 13 luglio 2025 si trasforma nel cuore pulsante della musica barocca internazionale con il primo "Trabaci Festival".



Un evento unico che vede la partecipazione di musicisti di fama mondiale, veri ambasciatori dell’eccellenza musicale, come Mara Galassi (arpa), Teodora Tommasi (arpa e canto), Aleksander Mocek (clavicembalo), Sharon Carty (mezzosoprano) e l’ensemble Fairy Consort.



Il festival, a ingresso gratuito, propone concerti, conferenze e laboratori che intrecciano musica, arte e storia, valorizzando il patrimonio culturale di Irsina e della Basilicata. Tra le location d’eccezione, l’ex Convento di San Francesco e la Concattedrale di Santa Maria Assunta, scenari ideali per un viaggio tra le suggestioni barocche.



Irsina si conferma così polo di attrazione internazionale per appassionati, studiosi e pubblico, offrendo un’esperienza immersiva tra suoni antichi, arte e creatività contemporanea. Un appuntamento imperdibile che celebra il genio di Trabaci e la vitalità della musica barocca nel panorama culturale europeo.