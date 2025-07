Due giorni di festa e di colori, ma soprattutto di calcio, per suggellare la chiusura di questa stagione sportiva: sabato 14 e domenica 15 giugno il Centro Tecnico di Coverciano ha accolto la quattordicesima edizione del “Grassroots Festival”, l’evento a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per concludere nel migliore dei modi, le attività stagionali del calcio di base. In questa occasione, 69 squadre provenienti da tutta Italia, si sono sfidate all'insegna del divertimento.

Tra le presenti, c’era anche il team della Cooperativa Sociale Lilliput (Basilicata)

selezionata per il Progetto RETE (REfugees Teams!)



E’ stato un momento di aggregazione, socialità e amicizia tra i giovani provenienti da tutte le Regioni. Ricordiamo che RETE (REfugees Teams!) è rivolto ai ragazzi accolti nei progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), nelle strutture di accoglienza, nelle Comunità di Alloggio e nelle Case Famiglia presenti in tutto il territorio nazionale per promuovere e favorire l’interazione tra pari oltre i processi di inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio.

La delegazione della regione Basilicata che ha gareggiato quest’anno era composta da: la “ASD Franco Selvaggio” di Matera, vincitrice della festa regionale del torneo Challenge pulcini; la “ASD Lykos”, vincitrice della festa regionale del torneo Futsal Challenge pulcini e poi ancora, la “ASD Seventeen” di Potenza, risultata meritevole per il torneo magico pulcini.



Il riconoscimento di miglior percorso sportivo educativo del progetto Rete, è andato al SAI Msna prog. 1458 di San Severino Lucano, gestito dalla Cooperativa Sociale Lilliput, ritenuto meritevole sia per le attività svolte ai fini della competizione sportiva e sia per quelle tenutesi all’interno del centro di accoglienza, ed ad atri tre progetti del territorio nazionale.

Da sottolineare che i beneficiari del SAI del borgo lucano, si erano già fatti apprezzare nell’edizione 2024, per il torneo “Refugee Teams”, che li ha visti primeggiare nella fase Provinciale e poi in quella Regionale, conquistando così il titolo di campioni Regionali 2024. Per la fase Interregionale, invece, tenutasi a Catanzaro si sono qualificati al quarto posto.



I partecipanti, si sono messi in gioco divertendosi, vincendo tutte le partite e ricevendo una medaglia, attestato di partecipazione ed una targa a fine giornata.

E’ stata, quindi, occasione di condivisione sportiva, di grande importanza, di nuove esperienze e confronto con realtà differenti dalla propria, favorendo così la socializzazione sia, all'interno del Centro Tecnico di Coverciano, che all'esterno, grazie anche al soggiorno ed al viaggio, in compagnia di bambini, bambine, associazioni sportive diverse, di varie fasce di età e provenienza.

In conclusione, l’ottima notizia è che, il SAI per minori di San Severino si è riconfermato Campione Regionale anche per l’edizione 2025 del Progetto Rete



