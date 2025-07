Parte oggi fino all’11 luglio, il food tour in Basilicata dello chef e influencer Simone Rugiati, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’enogastronomia regionale inserita nell’evento “Le Vie del Crusco – Basilicata Experience”, che rappresenta anche la tappa inaugurale del laboratorio permanente “Senise in Cluster”, un progetto che punta a creare una rete territoriale coesa, innovativa e sostenibile, valorizzando in particolare l’area sud della Basilicata e le filiere legate al peperone crusco di Senise IGP, uno dei principali driver per attrarre visitatori consapevoli e interessati a vivere esperienze autentiche a stretto contatto con le tradizioni locali.



Il turismo enogastronomico rappresenta infatti un volano di sviluppo economico per l’intera filiera produttiva, coinvolgendo agricoltori, aziende vinicole, ristoratori e strutture ricettive, creando nuove opportunità di lavoro e promuovendo la crescita sostenibile del territorio.



In quest’ottica, l’APT ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione Sinapsi Basilicata di coinvolgere lo chef e influencer Simone Rugiati, noto volto televisivo seguito da migliaia di appassionati sui social media, per costruire insieme a lui un racconto condiviso di sapori, paesaggi ed esperienze attraverso il coinvolgimento di produttori, operatori turistici e comunità locali.



Il food tour attraverserà il 9 e 10 luglio i borghi lucani di Castelmezzano, Policoro, Aliano e Pisticci, dove, attraverso incontri con Storyteller del Gusto, verranno realizzati reels e contenuti per la brand identity “Le vie del Crusco”, e si concluderà l’11 luglio a Senise con il convegno tematico “Le vie del Crusco – Un volto nuovo per il sud della Basilicata”.



L’iniziativa si inserisce nella strategia di promozione dell’APT volta a comunicare le eccellenze lucane e i prodotti turistici maturi, mettendo in connessione i protagonisti del territorio con eventi dedicati, percorsi tematici ed esperienze immersive capaci di attrarre un pubblico nazionale e internazionale.