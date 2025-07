Sabato 5 luglio, nella cornice della XXVII edizione della “Notte Bianca delle Degustazioni - Festa Regionale delle Pro Loco del Lazio” tenutasi a Valmontone (RM), la Basilicata ha avuto un ruolo da protagonista grazie alla partecipazione attiva della Pro Loco di Tramutola e di Rionero in Vulture, in rappresentanza della rete UNPLI Basilicata.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Valmontone, ha trasformato l’intera città in una vetrina enogastronomica e culturale a cielo aperto, offrendo a decine di Pro Loco provenienti da tutta Italia l’opportunità di raccontare, attraverso sapori, prodotti tipici e tradizioni, l’identità dei propri territori.

Le delegazioni lucane si sono distinte per autenticità, passione e qualità dell’offerta. La Pro Loco di Tramutola ha presentato due dolci simbolo della tradizione locale: i buccnott e la scarcedda tramutolese, conquistando i palati dei visitatori. La Pro Loco di Rionero in Vulture ha portato in degustazione i rinomati salumi lucani e la porchetta lucana, rappresentando con orgoglio una parte importante della cultura gastronomica della Regione. Questa partecipazione non è stata soltanto un’occasione di visibilità, ma un momento strategico di promozione del patrimonio lucano oltre i confini regionali. Eventi come questo confermano come la Basilicata, attraverso il lavoro delle sue Pro Loco, riesca a valorizzare e far conoscere su scala nazionale la ricchezza dei suoi borghi, la varietà della sua tradizione gastronomica e la profondità del suo patrimonio culturale.

Il presidente di UNPLI Basilicata, Vito Sabia, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ringraziando il presidente della Pro Loco di Rionero in Vulture, Cristian Strazza, e il presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso, per l’impegno con cui hanno saputo rappresentare il territorio lucano in un contesto nazionale di grande rilievo.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche alla Pro Loco di Valmontone e al suo presidente Lorenzo Fanfoni, per l’eccellente organizzazione e l’ospitalità dimostrata verso le delegazioni partecipanti.

“L’UNPLI Basilicata continuerà a sostenere iniziative che promuovano non solo i prodotti e le tradizioni della nostra terra, ma la sua identità culturale nel suo insieme, in un’ottica di rete e di collaborazione tra territori. Portare la Basilicata fuori dalla Basilicata significa costruire nuove connessioni, raccontare chi siamo e valorizzare il nostro patrimonio in modo autentico, continuativo e nazionale”, ha dichiarato Sabia.