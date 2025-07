Buone notizie per l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) Metapontino Collina Materana. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nei giorni scorsi, il bando per il reclutamento di 3.839 unità di personale, destinato al rafforzamento delle strutture organizzative degli ATS sull’intero territorio nazionale, rientranti nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027. Delle 64 risorse assegnate alla Basilicata, suddivisa in 9 Ambiti Territoriali Sociali, ben 12 andranno ad implementare gli Uffici dell’Ambito con Capofila Policoro e che vede 17 Enti Locali associati.







“A seguito di una importante fase di condivisione tra i Comuni associati – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali dell’Ente Capofila, Cinzia Mastronardi - al nostro Ambito saranno assegnate ben dodici unità che andranno a rafforzare l’Ufficio di Piano del Comune di Policoro, migliorando così anche i servizi rivolti a famiglie, anziani, minori e persone in condizione di fragilità dei Comuni afferenti al nostro Ambito”. “Il concorso, gestito direttamente dal Ministero, prevede contratti di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 anni per le seguenti figure professionali: 4 amministrativi, 3 contabili, 2 psicologi, 2 educatori ed 1 pedagogista”.







Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale InPA, entro le ore 23:59 del 30 luglio 2025, al seguente link:







https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3