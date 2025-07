Lo scorso 3 Luglio 2025 presso il comune di Latronico in Piazza Fontana Villa è stato realizzato un evento in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che ha visto coinvolti i SAI della Basilicata gestiti dalla Cooperativa MEDIHOSPES. Animazione e artisti di strada hanno intrattenuto adulti e bambini a partire dalle ore 17:00, sono stati allestiti degli stend dove ogni Progetto SAI ha esposto e distribuito brochure informative e articoli realizzati dai beneficiari accolti. Ad ogni bambino è stato distribuito un gadget composto da zainetto, cappellino e colori mentre agli adulti magliette, penne portachiavi ed un segnalibro personalizzato per ogni progetto partecipante. Alle 19:00 circa si è tenuto un convegno, con i saluti iniziali del Presidente della Cooperativa Sociale Medihospes Dott. Camillo Aceto a cui hanno preso parte il Sindaco del Comune di Latronico Fausto Alberto De Maria, l’assessore alla sanità del Comune di Senise Dott. Giovanni Asprella, la Sindaca del Comune di Fardella Mariangela Coringrato ,il sindaco del Comune di San Severino Lucano Dott. Giuseppe Ciminelli, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Nova Siri Maria Giuseppina Pugliese e la Vicesindaca del Comune di Lauria Lucia Carlomagno. È stato un momento di scambio, confronto, non solo un riassunto di questi anni ma, anche un occasione per dare vita a nuovi obiettivi e mettere in atto nuove azioni a supporto dell’inserimento socio, economico ed abitativo dei beneficiari accolti. È emerso quanto sia importante per i piccoli comuni l’accoglienza che, ha favorito anche l’incremento demografico per i tanti che si sono fermati sul territorio. Al termine, i saluti del Vicario episcopale per l’educazione cattolica Don Pino Marino che, come ha ricordato a tutti “ il motto della Cooperativa MEDIHOSPES è persone che incontrano persone e nell’incontro c’è sempre da donare e da ricevere uno scambio che arricchisce veramente il cuore e l’esperienza”, “ come disse Gesù, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome e dà ad ognuno di questi piccoli un solo bicchiere di acqua fresca vi assicuro che non perderà la sua ricompensa”. È stata una sfida accettata 15 anni fa la gestione in ambito dell’immigrazione, ad oggi quella sfida ha portato i suoi frutti, garantendo non solo accoglienza integrante e valorizzante, ma che è diventata una realtà internazionale che ha dato a possibilità di lavorare a tante persone contando oggi 5200 dipendenti. Come ha dichiarato il Vicepresidente della Cooperativa MEDIHOSPES Marcello Cervone “La Giornata Mondiale del Rifugiato, e’ un momento per ricordare che i rifugiati non sono numeri, ma persone con storie, sogni e aspirazioni, e per rinnovare il nostro impegno a garantire loro protezione, accoglienza e pari opportunità”. Infine la serata è stata allietata dalla musica dell’artista Mimmo Cavallaro in concerto a partire dalle ore 21:00.