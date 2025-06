L'Agenzia di promozione territoriale (Apt), per conto della Regione Basilicata, e la Provincia di Matera hanno sottoscritto il rinnovo dell'accordo di valorizzazione relativo all'Open Space di Matera, ubicato in Piazza Vittorio Veneto presso il Palazzo dell'Annunziata.



La convenzione, il cui primo accordo risale al 2017, è stata rinnovata per ulteriori otto anni nell'ottica di implementare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione territoriale, elaborare piani strategici di sviluppo culturale del sistema e promuovere i programmi relativi al patrimonio culturale provinciale e regionale di pertinenza pubblica.







“L’Open Space non è solo un luogo fisico nel cuore di Matera, ma un presidio strategico di cultura, innovazione, accoglienza e identità lucana. Rafforziamo con Apt Basilicata e la Provincia di Matera una visione condivisa: fare dell’Open Space una vetrina di comunità, territori e futuro”, ha commentato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.







Dal punto di vista della progettualità, il Direttore generale dell'APT Basilicata, Margherita Sarli, ha illustrato le linee guida dell'intervento. "Stiamo immaginando -ha dichiarato - una rifunzionalizzazione degli spazi con allestimenti che si avvalgano anche dell'intelligenza artificiale e un'apertura reale all'intero territorio regionale, immaginando mostre temporanee, workshop e convegni. Ci è sembrato, inoltre, importante intervenire sulla manutenzione per risolvere le criticità che in questi anni si sono verificate, soprattutto nel locale che ospita la mediateca. Ringrazio -ha concluso - il Presidente Bardi per la piena fiducia nel portare a compimento questo accordo e il Presidente della Provincia, Mancini, per l'immediata condivisione dell'obiettivo."







"L'Open Space rappresenta un punto di riferimento cruciale per la nostra comunità e un volano per la promozione culturale e turistica del territorio", ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini. "Il rinnovo di questa convenzione rafforza ulteriormente la sinergia tra la Provincia e l'APT Basilicata, permettendoci di continuare a investire nella valorizzazione del nostro ricco patrimonio. Sono certo che, anche grazie ai lavori di manutenzione già avviati, potremo offrire spazi sempre più accoglienti e funzionali, in grado di ospitare iniziative di rilievo e di attrarre un pubblico sempre più ampio, contribuendo allo sviluppo culturale ed economico della Basilicata."







Parallelamente al rinnovo dell'accordo, d'intesa tra gli enti, sono iniziati lo scorso 26 maggio alcuni lavori necessari a garantire la fruibilità degli spazi in condizioni di maggiore sicurezza e decoro. Gli interventi prevedono la realizzazione di un canale di raccolta delle acque, lavori di ripristino dell'intonaco, rasatura e pittura dei corridoi e locali interni, sistemazione dei bagni e dell'impianto di riscaldamento.







L'Open Space di Matera si conferma così come un luogo centrale nella strategia di valorizzazione culturale e turistica della Città dei Sassi e dell'intera Basilicata, rafforzando la sinergia istituzionale tra Regione e Provincia per lo sviluppo sostenibile del territorio.