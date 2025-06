La professoressa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e linguistica presso l’Unibas e direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Alle radici dei dialetti lucani”. La docente, che da più di vent’anni studia e ama i dialetti lucani, condurrà i presenti in un viaggio ideale dentro le nostre lingue locali testimoni vivi e parlanti della storia di ogni singola comunità. Il Circolo “Radici” ha tra i suoi obiettivi anche quello di far conoscere più a fondo e valorizzare il patrimonio culturale della Basilicata del quale, a pieno titolo, fanno parte i dialetti. Ogni parola è un valore, una tessera di quel mosaico prezioso che è la nostra identità. Introdurrà la serata il presidente del Circolo Nicola D’Imperio.



Il Circolo “Radici” invita tutti e tutte a partecipare attivamente a questo importante momento di riflessione per diventare ancora più consapevoli e orgogliosi della propria storia, l’ingresso è libero. Seguirà un dibattito pubblico con la professoressa Del Puente.