Si chiama “Un vortice di meraviglia” la campagna di comunicazione turistica lanciata dal Comune di Policoro, ispirata al logo vincitore nel 2024 del concorso di idee, che riguarda la Storia, il Mare e lo Sport della terza città più importante di Basilicata.



In occasione dell’incontro pubblico che avverrà questo Giovedì 19 giugno, alle ore 18:30 in Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale presenterà alla comunità il nuovo portale turistico, il video promozionale dedicato a Policoro ed una nuova identità visiva che, dopo il logo ed il sito, permetterà sempre più alla città di differenziarsi attraverso un proprio benchmark.



Il progetto voluto dall’Amministrazione Bianco per raccontare in chiave moderna e accessibile la straordinaria ricchezza del territorio sarà arricchito con la presentazione dell’anteprima più attesa, quella riguardante il cartellone SIRITIDESTATE 2025, appuntamento fisso ed imperdibile per i cittadini policoresi e per i migliaia di turisti che affollano le spiagge e strutture turistiche del Metapontino nei mesi più caldi.



“Siamo estremamente orgogliosi di presentare questo nuovo portale – ha dichiarato il vice Sindaco Massimiliano Padula – Portiamo a compimento un lungo percorso, fatto da un lavoro sinergico che ha coinvolto giovani professionisti del territorio, sempre pronti a dare il proprio contributo. Con questa iniziativa facciamo un salto di qualità nella comunicazione turistica - continua Padula - Il portale è pensato per offrire un’esperienza completa, valorizzando le eccellenze locali e dando agli operatori turistici lo spazio giusto per promuovere le proprie attività commerciali".