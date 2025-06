“Dipendenze patologiche e salute mentale: il ruolo della Psicoterapia cognitivo-comportamentale" è il titolo del convegno promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera che avrà luogo venerdì 20 giugno a partire dalle ore 9, nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

La dipendenza da stupefacenti rappresenta una tematica di estrema rilevanza a cui si sommano notevoli mutamenti relativi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive e modalità diverse di assunzione.



“L’attualità del tema – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- rappresenta una sfida per la salute pubblica e per la società civile, pertanto, è di fondamentale importanza creare momenti di riflessione condivisa portando avanti approcci terapeutici innovativi e capaci di rispondere alle esigenze attuali”.



In occasione della Giornata Mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga istituita dall’ONU, che si celebra il 26 giugno di ogni anno, l’evento formativo intende focalizzare alcune tematiche di particolare interesse rispetto ai bisogni di salute dei pazienti con disturbo da uso di sostanze (DUS). Un focus sullo stato dell’arte delle dipendenze patologiche in Basilicata permetterà di riflettere sul fenomeno dal punto di vista epidemiologico. Sarà affrontato anche il tema della relazione tra disturbo da uso di sostanze e patologie psichiatriche. Infine verrà posta particolare attenzione al ruolo della psicoterapia cognitivo comportamentale con questa specifica popolazione clinica. Keynote speaker del convegno sarà Fabio Monticelli, Presidente Nazionale della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, Psichiatra Psicoterapeuta e docente presso l’Università Europea di Roma.