Fervono i preparativi a Montemilone per la Festa della musica 2025. Giunta alla trentunesima edizione nazionale, quest'anno sarà anche la terza festa regionale per le affiliate alla Rete Associativa Terzo Settore Epli Aps, promossa da Ente Pro Loco Basilicata con la Pro Loco Montemilone e patrocinata dal Comune. "Come sempre i volontari Pro Loco sono all'opera, con impegno, amore e passione" fa sapere la presidente della Pro loco "Pino Sassi", Matilde Conte che preannuncia una festa carica di appuntamenti musicali che parlano di tradizioni ma anche di innovazioni. "Grande il lavoro delle Pro Loco nel promuovere il territorio e la sua storia con eventi come questo, dal respiro più internazionale, infatti la Festa della Musica è organizzata in tutto il mondo", sottolinea Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata, che si dice soddisfatto dell'impegno di tutte le Pro Loco lucane nel promuovere il patrimonio culturale materiale ed immateriale lucano in ogni sua sfaccettatura". Anche l' Amministrazione comunale è vicina all'operato della Pro Loco Montemilone e ogni anno sostiene l'impegno nella realizzazione della Festa della Musica, diventato ormai un appuntamento fisso e immancabile.

"Quest'anno, in occasione della Festa della musica,- aggiunge il sindaco Antonio D'Amelio, - l'Amministrazione comunale dedica uno spazio del centro storico del paese a Giorgio Gaber, un'eccellenza italiana che ha allargato i confini della musica. La Festa della Musica è l’occasione, da qualche anno, per nuove opportunità di confronto. Quest'anno, poi, che Montemilone accoglie l'evento regionale della Rete Ente Pro Loco Italiane Aps, è un motivo in più per mettersi insieme e arricchire l'esperienza".

Sarà dunque una serata piena di momenti significativi e si esibiranno giovani talenti lucani e artisti più affermati che intratterranno il pubblico con la musica popolare, quella dei riti e le tradizioni di una volta. Ma non mancherà la musica più moderna, il sound funky, il soul smooth, la musica italiana e un po' di musica straniera. Il centro storico sarà il palcoscenico ideale per una serata all'insegna della musica e del divertimento. Il programma prevede già dalla mattina del 21 giugno 2025 ore 10 un workshop musicale per bambini a cura dell'Orchestra Popolare Parco Nazionale d'Abruzzo e Padre Tony nel centro storico, poi alle ore 19,30 prevista l'inaugurazione di Largo Gaber con l'intrattenimento musicale a cura di Fulvio Frezza e Domenico Mezzina. A seguire alle 21,30 inizio delle esibizioni musicali a cura di Nicolò Di Giacomo giovane batterista lucano, delle band "Eight o Eight" e Superflùo e dell'Orchestra Popolare Parco Nazionale d'Abruzzo con la partecipazione di Padre Tony parroco di Montemilone,

per celebrare la Festa della Musica con tanto divertimento e degustazione di prodotti tipici locali.