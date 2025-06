Il giorno del solstizio d’Estate si svolgerà la 31^ edizione della Festa della Musica, con il tema "I mestieri della Musica", dedicata alle diverse opportunità professionali che il mondo della musica offre. La Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata promuove numerosi eventi ed iniziative nei luoghi della cultura lucani.

A Maratea, il giorno 20 giugno alle ore 21:00, è prevista l'anteprima regionale nelle splendide sale di Palazzo De Lieto: la Direzione Regionale Musei è lieta di ospitare un artista di caratura internazionale, Graziano Accinni, storico chitarrista di Mango e figura di spicco nella musica italiana: Accinni ha infatti collaborato con decine di artisti, tra cui anche Pino Daniele, e più di recente ha avviato un progetto di ricerca con gli Ethnos, reinterpretando antichi repertori lucani. Il musicista si esibirà alla chitarra in un Acoustic Duo, insieme a Gianmarco Natalina (voce). Il concerto, dal titolo “A sud…” è un omaggio a due grandi cantautori della musica italiana: Mango e Pino Daniele.

Dall'edizione 2016 il MIC (Ministero della Cultura) ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle Feste più affascinanti che la cultura possa offrire, la Festa della Musica. Una festa che, come avviene in altre parti d'Europa, coinvolge in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porta la musica in ogni luogo. Ogni tipo di musica. Ogni tipo di luogo. Parchi, musei, luoghi di culto, carceri, ambasciate, ospedali, centri di cultura, stazioni ferroviarie, metropolitane ma soprattutto strade e piazze.

Un grande evento che coinvolge enti locali, accademie, conservatori, scuole di musica, università. Solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, in una parola tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale.