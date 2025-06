Il giorno del solstizio d’Estate si svolgerà la 31^ edizione della Festa della Musica, con il tema "I MESTIERI DELLA MUSICA", dedicata alle diverse opportunità professionali che il mondo della musica offre. La Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata promuove numerosi eventi ed iniziative nei luoghi della cultura lucani. Nel Parco Archeologico di Grumentum, il giorno 21 giugno alle ore 21:00, nello splendido scenario del Teatro romano, si esibirà il Maestro Francesco Rizzo nel concerto “Nature’s calling”.

Il maestro Rizzo propone un viaggio evocativo nella natura, in undici tappe, attraverso gli strumenti della musica e delle immagini, con richiami alla poesia, alla mitologia, alla storia dell’umanità, già presentato in sedi prestigiose quali ad esempio il Gran Teatro La Fenice di Venezia, il Parco Archeologico di Pompei, il Palazzo Italia a Bucarest, il Teatro Salone Margherita a Roma, riscuotendo grande successo. Le undici tappe sono scandite dai titoli dei brani per pianoforte e orchestra raccolti nel suo ultimo album “Nature’s calling”: le pagine della terra, esaltazione della natura, fusione uomo natura, i suoni della terra, il mormorio della terra, il risveglio della natura, il suono del mare, libertà leggera, natura incantata, ninfe dei boschi, il canto dell’aurora. Il suo diventa un suggestivo ed originale racconto musicale green che con le note dal pianoforte arriva direttamente al cuore. La composizione forse più efficace per il suo messaggio è “Le pagine della Terra”, un brano strumentale per pianoforte, flicorno, oboe e orchestra, composto in occasione della serata conclusiva del “Premio Letterario Nazionale Pagine della Terra per la Letteratura e il Romanzo Green” (concorso fondato dal Maestro Tintore Claudio Cutuli e dalla dott.ssa Vera Slepoj, psicologa ed editorialista).

Dall'edizione 2016 il Ministero della Cultura ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle Feste più affascinanti che la cultura possa offrire, la Festa della Musica. Una festa che, come avviene in altre parti d'Europa, coinvolge in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porta la musica in ogni luogo. Ogni tipo di musica. Ogni tipo di luogo. Parchi, musei, luoghi di culto, carceri, ambasciate, ospedali, centri di cultura, stazioni ferroviarie, metropolitane ma soprattutto strade e piazze.

Un grande evento che coinvolge enti locali, accademie, conservatori, scuole di musica, università. Solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, in una parola tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale.