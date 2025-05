Sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino la nuova silloge poetica di Valerio Prospero Cascini, intitolata "Villuto a Turino". L’appuntamento è fissato per giovedì 15 maggio alle ore 11, presso lo stand del Consiglio regionale della Basilicata (Pad. 2 – Stand L27).



All’evento parteciperanno, insieme all’autore, il poeta lucano Prospero Cascini e lo scrittore-editore Salvatore Monetti, per un dialogo aperto sull’opera e sui temi che l’attraversano.



"Villuto a Turino" è una raccolta di poesie che nasce dal cuore e parla al cuore. Ogni verso è intriso di emozioni, ricordi, frammenti d’infanzia vissuti tra la Basilicata e Torino. Valerio Cascini, nato a Castelsaraceno (PZ) nel 1951 e trasferitosi a Torino nel 1963, racconta il suo viaggio personale attraverso il filtro affettuoso del dialetto castellano, indossando – come ricorda con affetto – “un pantalone di velluto e tanto amore per la propria lingua”.



Il dialetto, nella visione dell’autore, è mezzo autentico di comunicazione: musicale, immediato, identitario. Ma la raccolta non si limita al racconto nostalgico. Le poesie di Cascini sconfinano nel sociale, toccano temi profondi come la democrazia e l’umanità, oggi più che mai a rischio, con toni accesi, appassionati e pieni di significato civile.



Non mancano componimenti dedicati ai sentimenti e alla memoria, descritti con parole semplici e immagini vivide, che colpiscono per la loro immediatezza.



Una raccolta da leggere con il cuore aperto, capace di commuovere, riflettere e far sorridere, nel segno di un’identità che non si spegne, ma che resiste e si trasforma in poesia.