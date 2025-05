Si è concluso oggi, con lo svolgimento degli esami finali da parte dei partecipanti di Matera – dopo quelli di Potenza, tenutisi nella giornata di ieri – il corso di formazione riservato ai nuovi valutatori dei sistemi regionali di accreditamento, affiancato da un corso di aggiornamento per i valutatori già iscritti nel registro regionale.



Alla giornata conclusiva hanno preso parte la direttrice dell’UOC Formazione ed ECM dell’AGENAS, dott.ssa Lorena Martini; l’ing. Giuseppina Paterna, lead auditor della società Dinitto Certification Service affiliata ad Accredia, responsabile della certificazione del percorso formativo; e, in collegamento da remoto, il dott. Horand Meier, direttore dell’Unità Operativa Governo Clinico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e coordinatore scientifico del progetto.



Il corso – promosso dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, in collaborazione con AGENAS e con il Tavolo di lavoro ministeriale per la revisione della normativa sull’accreditamento – ha coinvolto attivamente oltre trenta professionisti del Servizio Sanitario Regionale, sia a livello aziendale che regionale. Al termine del percorso, i partecipanti sono stati abilitati al ruolo di auditor per l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della Basilicata.



L’iniziativa è stata accolta con grande soddisfazione dai partecipanti, che hanno apprezzato l’efficacia della didattica, l’alto livello dei docenti – tutti esperti provenienti dalla community ministeriale sull’accreditamento – e l’approccio partecipativo del corso.



Grazie all’innovatività dei contenuti e all’originalità della sua impostazione, il corso è stato presentato ieri come case study nell’ambito dell’incontro formativo nazionale rivolto agli auditor degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA), durante il quale sono state illustrate le Linee di indirizzo nazionali per la formazione dei valutatori regionali per l’accreditamento.



“Questo corso rappresenta un passo importante per rafforzare la qualità e l’affidabilità del nostro sistema di accreditamento. La Basilicata investe nella formazione di professionisti altamente qualificati, capaci di assicurare standard elevati nei servizi sanitari e sociosanitari, a beneficio dell’intera comunità. Ringrazio AGENAS e tutti i partner coinvolti per la preziosa collaborazione. Continueremo su questa strada, con impegno e visione, per una sanità sempre più competente, trasparente e centrata sulla persona”.