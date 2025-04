Apre oggi al pubblico la Slittovia delle Dolomiti Lucane, il nuovo attrattore turistico che arricchisce l’offerta esperienziale di Castelmezzano, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club. L’impianto, finanziato con fondi PON/PAC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, collega direttamente le vette delle Dolomiti Lucane al cuore del centro abitato, offrendo un’esperienza immersiva tra le spettacolari guglie di arenaria e i panorami del Parco di Gallipoli Cognato.







Realizzata dalla società tedesca Wiegand, la slittovia – come illustrato nella scheda progettuale - si sviluppa su una pista su rotaia lunga 1.180 metri con pendenze che raggiungono il 65% e avanzati sistemi di controllo della velocità e sensori anticollisione. Il sistema di risalita a cremagliera, alimentato da motore elettrico e da fonti rinnovabili, conduce i visitatori fino alla stazione di monte a quota 1.051 metri, da cui parte una discesa mozzafiato fino al borgo, a 881 metri di altitudine. Il percorso si distingue per elementi scenografici quali un ponte panoramico, una galleria di 18 metri e un loop finale di 45 metri.







“Con questa nuova infrastruttura, Castelmezzano rafforza la propria vocazione turistica, puntando su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle Dolomiti Lucane” afferma il Direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli. “La complementarità – aggiunge - con attrazioni già consolidate, come il Volo dell’Angelo, il Ponte Nepalese, le Vie Ferrate e il Cammino delle 7 Pietre, consentirà di aumentare la permanenza media dei visitatori e di posizionare Castelmezzano come destinazione d’eccellenza per il turismo esperienziale nel Mezzogiorno”.