In occasione delle celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, le Associazioni “Casa del Popolo Ambulante” e A.N.P.I. provinciale Potenza, con il patrocinio della Provincia di Potenza e del Comune di Potenza, organizzano una serie di eventi per non dimenticare coloro che hanno combattuto per garantirci la Libertà, quale valore imprescindibile di ogni società democratica. L’evento vedrà anche la partecipazione di Tamara Ferretti della Segreteria nazionale A.N.P.I.



Con l’entusiasmo e il coraggio che animarono il grande movimento della Resistenza, si intende rinnovare la memoria di coloro che hanno promosso la Democrazia e la Libertà nel nostro Paese con due eventi principali:



1. “La Grande Mostra tra Resistenza e Liberazione”, visitabile dal 5 aprile al 31 maggio 2025 (dal lunedì al venerdì di mattina, e martedì e giovedì anche il pomeriggio), presso la “Pinacoteca Provinciale di Potenza”, in Via Lazio n.6, con ingresso gratuito. Espongono 40 artisti, grandi firme dell’arte, nelle cui opere, traspare l’anima di ognuno di loro. Tra le forme, i colori e la tecnica conducono a scoprire l’orrore vissuto in quegli anni, il senso di rivalsa e rivoluzione contro il regime nazifascista, la voglia di ripartire, di ricostruire, di avere la liberazione dai regimi, di vivere in democrazia e quindi in libertà.



2. Convegno “Tra Resistenza e Liberazione” che si terrà il 5 aprile, presso la Sala Lacava del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, in via Lazio 18, alle ore 9.30. Al Convegno prenderanno parte storici accreditati con l’obiettivo di consegnare agli studenti un passaggio generazionale di quanto accaduto; per questo motivo si è voluto che agli eventi partecipassero anche alcune classi di istituti scolastici della regione, per affidare loro un messaggio di Pace e Libertà.



Al termine del Convegno, alle 11.30, seguiranno l’inaugurazione e la visita guidata de “La Grande Mostra tra Resistenza e Liberazione” con la partecipazione degli artisti che faranno da Cicerone nel lungo percorso tra tele, installazioni, fotografie e sculture. Come detto, la mostra è visitabile gratuitamente e prevede tra l’altro un percorso per non vedenti.