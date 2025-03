Giuseppe Critone, fotografo di origine lucane è tra gli artisti che stanno ricevendo i maggiori riconoscimenti presso il GR Space di Tokyo. Nato e cresciuto a Sant’Arcangelo, Critone ha viaggiato e approfondito lo studio della fotografia e, ad oggi, viene identificato e apprezzato come street photographer. Specializzato nel documentare persone in contesti quotidiani e naturali in spazi pubblici per mettere in luce dinamiche sociali della vita di tutti i giorni, a Marzo è stato tra i vincitori dell’importante manifestazione “Ricoh GR Photo Festival”, un concorso fotografico dedicato a chi usa le macchine fotografiche Ricoh e al quale ogni anno partecipano migliaia di professionisti e amanti della fotografia. I dati di quest’ultima edizione registrano quasi 10.000 candidature e tra le 30 foto vincitrici, risulta appunta quella di Giuseppe Critone:

Giuseppe Critone è l’unico fotografo italiano a risultare tra i vincitori del Ricoh GR Photo Festival.

Al di là di essere l’unico italiano vincitore è un riconoscimento che naturalmente mi gratifica molto data l’importanza dell’evento ed il numero di partecipanti che ne ha visto partecipare.

I dati raccontano di diecimila candidature proveniente da ogni angolo del mondo. Lei è tra i trenta vincitori.

Io sono tra i selezionati con il giudice Ichigo Sugawara che è stato colui che ha scelto e premiato la mia foto.

Il giudice che ha poi ha motivato la sua scelta.

Esatto. La definizione è stata: “In questa foto, l'immagine reale e il riflesso sul vetro della finestra sembrano essersi invertiti e l'espressione della donna fa sembrare che stiamo viaggiando con lei attraverso il tempo e lo spazio”.

Ed ora la sua foto è esposta a Tokyo.

Si, come tutte le foto vincitrici è esposta al GR Space di Tokyo e fa parte di una mostra che attrae molte persone ogni anno.

Dov’è ha scattato la foto che le ha consentito di vincere?

La foto che ha vinto il concorso è stata scattata durante un viaggio in Bretagna (Francia).

In modo particolare si occupa di Street Photography, giusto?

Io mi occupo soprattutto di Street Photography e fotografia documentaria e faccio parte del collettivo Street Photography France e di Rete Cinema Sociale Basilicata.

Attualmente dove vive?

Sono cresciuto in Basilicata dove sia per impegni lavorativi che per affetti familiari faccio ritorno non appena ne ho la possibilità ma sin da piccolo ho iniziato i miei viaggi alla scoperta di nuove realtà da documentare che mi ha consentito una crescita culturale e lavorativa. Ad oggi continuo ad esplorare e percorrere questo mio percorso con Torino che è diventata la città presso la quale vivo quando non sono in giro le motivazioni dette in precedenza.

Naturalmente avrà tanti altri progetti futuri.

Ho altri progetti in cantiere sempre per quanto riguarda la street photography e la fotografia documentaria.

Qualcuno di questi riguarda anche la Basilicata?

Per quanto riguarda questi progetti appunto, ce n'è uno che porterò avanti proprio nel mio paese natio. È un progetto a lungo termine ma ancora non svelo cos 'è (ride).

È possibile visitare e visionare le 30 foto vincitrici (compresa quella di Giuseppe Critone) presso il “Ricoh GR Photo Festival”, attraverso il seguente link:

https://www.ricoh-imaging.com/en/grphotofestival/2024/result.html#inpoint-list





Carlino La Grotta